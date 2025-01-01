Nous joindre
Des chasseurs trouvent des restes humains dans un boisé à Saint-Théophile

durée 13h35
22 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le lundi 20 octobre, des chasseurs ont découvert des restes humains dans un secteur boisé de Saint-Théophile. Dès la découverte, survenue vers 13 h 45, ils ont immédiatement avisé les policiers de la Sûreté du Québec.

Selon les informations fournies par la responsable des communications de la Sûreté du Québec, la sergente Bilodeau, dans les heures qui ont suivi l’appel, des patrouilleurs en quad, des enquêteurs ainsi que des techniciens en identité judiciaire se sont rendus sur place pour analyser la scène.

À l’heure actuelle, le décès ne serait pas d’origine criminelle. Il pourrait s’agir d’un travailleur étranger porté disparu depuis mars 2021. D’après les éléments recueillis jusqu’à présent, tout porte à croire qu’il aurait tenté de quitter le pays en direction des États-Unis, mais sans y parvenir.

On précise qu’il reste encore des analyses à effectuer par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale afin de confirmer ces hypothèses.

