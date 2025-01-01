Accident de travail mortel à Saint-Côme: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un opérateur de débardeur sur roues, de l'entreprise Excavations Lapointe et fils, le 6 janvier 2025, sur un terrain boisé situé à Saint-Côme-Linière.

Rappelons que la victime avait été identifiée comme étant Gaétan Busque, 63 ans, de Saint-Benoît-Labre.

Le jour de l'accident, l'opérateur effectuait des travaux de déboisement en bordure d'un chemin situé sur un lot privé. Alors qu'il opérait le débardeur sur roues en marche arrière, l'équipement a heurté un arbre abattu après une manœuvre par-dessus une souche, ce qui a entraîné la chute du travailleur hors de l'habitacle. Il a ensuite été écrasé par la roue avant gauche de la machine. Son décès a été constaté sur les lieux par les services d'urgence.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident:

— Le contact du châssis du débardeur avec un arbre abattu lors d'une manœuvre de recul par-dessus une souche a engendré une secousse suffisante pour éjecter le travailleur de l'habitacle (cause probable).

— Le débardeur n'étant pas muni d'une ceinture de sécurité et de portières complètes, le travailleur s'est retrouvé dans la trajectoire de la roue avant gauche après avoir été éjecté de l'habitacle.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du débardeur à l'employeur Excavations Lapointe & Fils inc. Afin de reprendre les travaux avec cette machine forestière, l'employeur devait s'assurer que le débardeur soit muni d'une cabine avec portières complètes et d'un écran de protection; équipé d'un siège en bon état, adapté au travail et à la machine forestière et muni d'une ceinture de sécurité; et muni d'un frein de stationnement.

L'employeur a choisi de ne pas faire les modifications au débardeur et l'a remisé.

Pour informer les milieux de travail et éviter que ce genre d'accident se reproduise, la CNESST transmettra son rapport d'enquête au comité paritaire de prévention du secteur forestier, aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera également acheminé au ministère de l'Éducation du Québec, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant les programmes de formation dans le secteur forestier.