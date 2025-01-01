L'actualité policière de la semaine en Beauce-Etchemin

Voici un résumé du bulletin hebdomadaire d'information des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec.

— Le 5 octobre, vers 18 h, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté, sur la route 173 à Scott, un homme de Sainte-Marie qui circulait à 101 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 868 $, assorti de 10 points d’inaptitude, ainsi qu’un second constat de 520 $ pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de la classe appropriée.

— Le 9 octobre à la suite d’un appel reçu, un homme de 50 ans, de Sainte-Marie, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies sur le boulevard Lamontagne, à Sainte-Marie. L’homme a été conduit au poste de police, où il a fourni des échantillons d’haleine indiquant un taux supérieur au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. L’homme a ensuite été libéré.

— Le 10 octobre, vers 14 h 30, un homme de 59 ans, de Saint-Georges, a été intercepté sur l’autoroute 73, à Saint-Isidore, lors d’une opération ciblant la vitesse. Les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste de la Sûreté du Québec de La Nouvelle-Beauce, où il a fourni des échantillons d’haleine affichant un taux d’alcoolémie équivalant à plus du double de la limite permise. L’homme a ensuite été libéré.Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours.

— Le 16 octobre, vers 2h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme 33 ans, de Québec, pour conduite avec les capacités affaiblies suite à une sortie de route survenue à Lac-Etchemin. L’événement s’est déroulé à l’intersection des routes 277 et 276. Le suspect a fourni des échantillons d’haleine supérieurs au double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Conseils de prévention – Halloween

Dans quelques jours, des enfants parcourront les rues de leurs villes et municipalités pour la traditionnelle récolte de bonbons d’Halloween. Comme chaque année, les policiers seront présents pour assurer leur sécurité et celles de tous les usagers de la route.

Rappelons l’importance pour tous, petits et grands, piétons ou automobilistes, d’être visible, d’être attentif et de respecter le Code de la sécurité routière, ainsi que la signalisation, en tout temps. Pour les enfants, cela veut aussi dire de préférer un maquillage à un masque, de circuler en groupe et de toujours traverser les routes et rues aux endroits indiqués et appropriés.