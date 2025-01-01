Nous joindre
Saint-Bernard

Deux personnes chanceuses après un violent accident

durée 11h00
27 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Deux personnes ont subi des blessures mineures après une sortie de route impressionnante survenu dans le rang Saint-Édouard à Saint-Bernard, près de la route Viger, dimanche 26 octobre à 12 h 45.

Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux sur plusieurs mètres avant de s'arrêter à l'envers dans le bois. Le Service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité a été appelé à intervenir sur l'événement. Plusieurs unités ont été déployées sur les lieux afin d’assurer la sécurité de la scène et le soutien aux autres services d’urgence.

Le SSI a publié un message sur les réseaux sociaux pour rappeler aux usagers de la route d’adapter leur conduite aux conditions routières et de demeurer vigilants en tout temps.

