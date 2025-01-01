Deux personnes chanceuses après un violent accident

Deux personnes ont subi des blessures mineures après une sortie de route impressionnante survenu dans le rang Saint-Édouard à Saint-Bernard, près de la route Viger, dimanche 26 octobre à 12 h 45.

Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux sur plusieurs mètres avant de s'arrêter à l'envers dans le bois. Le Service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité a été appelé à intervenir sur l'événement. Plusieurs unités ont été déployées sur les lieux afin d’assurer la sécurité de la scène et le soutien aux autres services d’urgence.

Le SSI a publié un message sur les réseaux sociaux pour rappeler aux usagers de la route d’adapter leur conduite aux conditions routières et de demeurer vigilants en tout temps.