Une personne transportée à l'hôpital

Un grave accident de travail survenu à Saint-Elzéar

durée 12h10
27 octobre 2025
Léa Arnaud
Léa Arnaud, Journaliste

Un grave accident de travail est survenu vers 7 h 15 ce lundi matin, dans une entreprise du rang du Bas-Sainte-Anne à Saint-Elzéar.

Selon les informations dont dispose la Sûreté du Québec, un employé aurait fait une chute de plusieurs pieds suite à laquelle il a eu des blessures graves. On craignait pour sa vie lord de son transport à l'hôpital. 

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devra se rendre sur place pour enquêter sur les causes et circonstances de l'événement. La Sûreté du Québec est présente également pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un acte criminel, comme le veut la procédure. « Ça ne semble pas être le cas, mais on ne prend pas de chance », a précisé l'agente Bilodeau. 

