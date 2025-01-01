Nous joindre
Opération nationale concertée

Distractions et comportements imprudents au volant: près de 19 000 constats émis

durée 12h00
28 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Près de 19 000 constats d’infraction ont été remis par l’ensemble des services de police participants et par Contrôle routier Québec dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) distraction et comportements imprudents, qui s’est tenue du 10 au 16 octobre.

De ce nombre, 1 500 l'ont été pour l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et 550 pour le non-port de la ceinture de sécurité.

Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres. Cette opération, déployée sous le thème Bien se conduire sur la route, c’est juste la base visait à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter les lois en vigueur et d’adopter des comportements prudents en tout temps.

Les comportements imprudents ou inadéquats qui étaient particulièrement surveillés dans le cadre de cette ONC étaient:

— Le respect de la signalisation incluant les panneaux d’arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et l’obligation de céder le passage;

— Les actions imprudentes incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements successifs;

— Suivre de trop près;

— Les distractions au volant incluant l’utilisation du cellulaire au volant.

Dans le cadre des opérations déployées, d’autres comportements problématiques ont aussi engendré l’émission de constats d’infraction, tel que le non-port de la ceinture de sécurité. 

Rappelons que cette opération nationale concertée visant les comportements imprudents a été organisée en partenariat avec l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de l’agglomération de Longueuil, Contrôle routier Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.

