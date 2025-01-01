Deux arrestations à Saint Lambert-de-Lauzon

Un homme et une femme de Saint-Lambert-de-Lauzon ont été arrêtés mardi, en lien avec le recyclage des produits de la criminalité.

C'est l’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui a dressé bilan des perquisitions menées en février et en mai derniers, en plus de celles du 16 décembre.

La saisie comprend, entre autres:

• Plus de 182 500$ canadiens et environ 900$ américains;

• Un pistolet calibre 9mm, cinq armes longues et cinq armes à impulsion électrique;

• Plus de trente cellulaires, dont un crypté, ainsi que trois ordinateurs;

• Trois couteaux prohibés, un poing américain, une arbalète et des imitations d’armes;

• Plus de 325 g de cannabis sous différentes formes;

• Plus de 1500 g de cocaïne;

• Plus de 3100 comprimés de méthamphétamines;

• Des documents de comptabilité, relevés de transaction et un feuillet de rémunération;

• Des véhicules de luxe saisis en produits de la criminalité d’une valeur dépassant 300 000$ canadiens.

Après leur arrestations, les deux Lambertins, âgés de 33 ans, ont été libérés et sont en attente des suites de l’enquête.

Rappelons que toute information en lien avec le trafic de stupéfiants ou les biens criminellement obtenus peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.