Bulletin hebdomadaire de la Sûreté du Québec
La semaine en bref sur la scène policière
Par Salle des nouvelles
Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.
— Le 5 décembre, vers 21 h, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre sur les lieux d’une collision survenue sur le chemin de l’Écorce Nord, à Vallée-Jonction. Sur place, ils ont constaté que la conductrice de 59 ans, de Vallée-Jonction, présentait plusieurs signes de consommation d’alcool. Elle a été arrêtée et conduite au poste de la Sûreté du Québec de Sainte-Marie, afin de fournir des échantillons d’haleine à l’aide de l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient bien supérieurs à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. Elle a été libérée avec une citation à comparaître.
— Le 10 décembre, vers 23 h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 43 ans, de Lac-Etchemin, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la route 277, à Lac-Etchemin. Le suspect a fourni des échantillons d’haleine équivalent à près du double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été remisé.
— Dans la nuit du 12 décembre, vers minuit, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été dépêchés sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Joseph-de-Beauce, à la suite d’une sortie de route. En tenant compte des circonstances entourant l’événement, les policiers ont procédé à un dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). La conductrice, une femme de 30 ans de Québec, a ensuite été arrêtée et amenée au poste pour fournir des échantillons d’haleine. Les résultats obtenus dépassaient le double de la limite autorisée. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Elle a été libérée avec une citation à comparaître.
— Le 12 décembre, vers 15 h 30, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 46 ans, de Lac-Etchemin, pour conduite avec les capacités affaiblies, suite à un embardée de motoneige. L’événement s’est déroulé sur la 2e avenue, à Lac-Etchemin. Des prélèvements sanguins ont été effectués afin de déterminer le taux d’alcoolémie.
— Le 13 décembre, vers 10 h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 45 ans, de Sainte-Aurélie, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la 20e Avenue à Saint-Zacharie. L’individu a fourni des échantillons d’haleine équivalents à plus du triple de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi.
— Le 15 décembre, vers 14 h, une policière de la Nouvelle-Beauce a intercepté un homme de 37 ans, de Saint-Bernard, alors qu’il circulait à une vitesse de 141 km/h sur la route 275 à Saint-Isidore, là où la limite permise est de 80 km/h. Le conducteur a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 1 311 $, avec 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours.