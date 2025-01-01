La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 5 décembre, vers 21 h, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre sur les lieux d’une collision survenue sur le chemin de l’Écorce Nord, à Vallée-Jonction. Sur place, ils ont constaté que la conductrice de 59 ans, de Vallée-Jonction, présentait plusieurs signes de consommation d’alcool. Elle a été arrêtée et conduite au poste de la Sûreté du Québec de Sainte-Marie, afin de fournir des échantillons d’haleine à l’aide de l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient bien supérieurs à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. Elle a été libérée avec une citation à comparaître.

— Le 10 décembre, vers 23 h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 43 ans, de Lac-Etchemin, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la route 277, à Lac-Etchemin. Le suspect a fourni des échantillons d’haleine équivalent à près du double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été remisé.

— Dans la nuit du 12 décembre, vers minuit, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été dépêchés sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Joseph-de-Beauce, à la suite d’une sortie de route. En tenant compte des circonstances entourant l’événement, les policiers ont procédé à un dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). La conductrice, une femme de 30 ans de Québec, a ensuite été arrêtée et amenée au poste pour fournir des échantillons d’haleine. Les résultats obtenus dépassaient le double de la limite autorisée. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Elle a été libérée avec une citation à comparaître.

— Le 12 décembre, vers 15 h 30, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 46 ans, de Lac-Etchemin, pour conduite avec les capacités affaiblies, suite à un embardée de motoneige. L’événement s’est déroulé sur la 2e avenue, à Lac-Etchemin. Des prélèvements sanguins ont été effectués afin de déterminer le taux d’alcoolémie.

— Le 13 décembre, vers 10 h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 45 ans, de Sainte-Aurélie, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la 20e Avenue à Saint-Zacharie. L’individu a fourni des échantillons d’haleine équivalents à plus du triple de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi.

— Le 15 décembre, vers 14 h, une policière de la Nouvelle-Beauce a intercepté un homme de 37 ans, de Saint-Bernard, alors qu’il circulait à une vitesse de 141 km/h sur la route 275 à Saint-Isidore, là où la limite permise est de 80 km/h. Le conducteur a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 1 311 $, avec 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours.