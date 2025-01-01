Jimmy Morrissette remporte 100 000$ avec un billet de Gagnant à vie

Jimmy Morrissette, un résident de Chaudière-Appalaches, a remporté un lot instantané de 100 000 $ à sa loterie préférée: le Gagnant à vie.

Jimmy Morrissette a pris connaissance de son gain pendant qu’il déjeunait avec sa conjointe. En grattant son billet, il a découvert que ce dernier lui permettait de gagner un lot de 100 000 $. Il a tendu le billet à sa conjointe pour qu’elle le vérifie sur l’application mobile Loto-Québec, et un montant de 100 000 $ s’est bel et bien affiché à l’écran! Les deux ont célébré cette bonne nouvelle ensemble.

Ce tatoueur de métier, surnommé Jimi James, souhaite profiter de son gain pour voyager.

Il a acheté son billet au Marché Richelieu situé sur la route Sainte-Thérèse, à Sainte-Hénédine.

Rappelons que plusieurs autres résidents de la région ont été chanceux à la loterie récemment. Parmi eux, Georges Gagné a remporté 1 000 000 $ au tirage du Québec Max du 17 octobre grâce à un billet acheté à Saint-Victor.