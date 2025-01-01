Nous joindre
Dernière heure

Incendie à Saint-Joseph

durée 08h45
11 novembre 2025
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un incendie a éclaté peu avant 8 h ce matin à la Maison funéraire Nouvelle Vie, située sur la rue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.

Le SSI de l'endroit a été secondée dans son travail par les pompiers de Beauceville.

Le directeur des pompiers de Saint-Joseph, Alain Busque, a confirmé à 8 h 30 ce matin lors d'un appel à EnBeauce.com, que l'incendie était maîtrisé mais que l'intervention se poursuivait. Les premiers constats sont qu'il s'agirait d'un feu accidentel.

Les dommages à l'édifice seraient toutefois très importants.

Ce secteur du centre-ville est à éviter car la circulation est complètement paralysée.

 

 

