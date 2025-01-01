Un piéton subit des blessures mineures

Un piéton s'en est tiré avec des blessures mineures, après avoir été heurté par une voiture, hier soir.

L'incident est survenu vers 21 h, à l’intersection de la 3e Avenue et de la 118e Rue, à Saint-Georges, tout près du Centre des congrès Le Georgesville.

Le piéton traversait la rue à un endroit non désigné lorsqu'il a été heurté par la voiture. La visibilité était aussi très réduite en raison de pluies abondantes qui tombaient à ce moment-là.

Malgré le fait que, lors de l'impact, il ait été projeté dans le pare-brise du véhicule, le piéton n'a eu que des blessures dans le bas du corps. Il a d'ailleurs été transporté à l'Hôpital de Saint-Georges à titre préventif, a indiqué une porte-parole de la Sûreté du Québec.