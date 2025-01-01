Heurté à Saint-Georges
Un piéton subit des blessures mineures
Un piéton s'en est tiré avec des blessures mineures, après avoir été heurté par une voiture, hier soir.
L'incident est survenu vers 21 h, à l’intersection de la 3e Avenue et de la 118e Rue, à Saint-Georges, tout près du Centre des congrès Le Georgesville.
Le piéton traversait la rue à un endroit non désigné lorsqu'il a été heurté par la voiture. La visibilité était aussi très réduite en raison de pluies abondantes qui tombaient à ce moment-là.
Malgré le fait que, lors de l'impact, il ait été projeté dans le pare-brise du véhicule, le piéton n'a eu que des blessures dans le bas du corps. Il a d'ailleurs été transporté à l'Hôpital de Saint-Georges à titre préventif, a indiqué une porte-parole de la Sûreté du Québec.