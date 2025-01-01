Un conducteur mineur écope de 2197 $ d'amendes

Le dossier de conduite automobile d'un mineur de 17 ans vient d'être plombé à souhait, après qu'il ait commis une série d'infractions à la sécurité routière.

En effet, le 3 novembre, en fin d’après-midi, un agent de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Beauce-Sartigan, qui patrouillait à La Guadeloupe, a observé un véhicule automobile circulant à une vitesse excessive, en zone urbaine de la route 108. Il a capté le véhicule à 120 km/h, dans une zone de 50 km/h.

Il a suivi le véhicule, qui refusait de s’immobiliser. Il a constaté une augmentation de sa vitesse, dans une zone de 90 km/h, avec plusieurs dépassements sur ligne double. Le véhicule a finalement été intercepté 13 kilomètres plus loin, à Adstock, dans la MRC des Appalaches.

Le conducteur, ainsi que les deux autres passagers qui se trouvaient à bord, étaient tous mineurs. Le conducteur de 17 ans, originaire d’Irlande dans la MRC des Appalaches, a reçu trois constats d’infraction: deux pour vitesse excessive (120 km dans une zone de 50 km/h et 180 km/h dans une zone de 90 km/h), ainsi qu’un troisième pour un dépassement sur une ligne double. Le total de ses constats s’élève à 2197 $ avec la perte de 31 points d’inaptitude à son permis probatoire, qui a été suspendu. Le véhicule a été remisé.

Par ailleurs, voici un résumé des principales interventions faites au cours de la dernière semaine par les centres de services de Saint-Georges et Sainte-Marie de la Sûreté du Québec.

Sécurité routière

— Le 26 octobre, vers 12 h 30, un homme de 25 ans, de Québec, impliqué dans une collision avec blessés, survenue sur le rang Saint-Édouard à Saint-Bernard, recevra quatre constats d’infraction. Ceux-ci concernent une conduite à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie, l’utilisation d’un véhicule sans avoir contracté l’assurance obligatoire de responsabilité, ainsi que deux autres infractions connexes. L’ensemble des constats totalise 2 858 $ et entraînera l’ajout de neuf points d’inaptitude à son dossier.

— Le 1er novembre, vers 20 h 30, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté un homme de 30 ans, de Saint-Isidore, qui circulait à 150 km/h dans une zone de 70 km/h sur le rang de la Rivière, dans cette même municipalité. Le conducteur a reçu un constat d’infraction de 1 611 $, assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour sept jours conformément au régime des grands excès de vitesse.

— Un Lévisien de 29 ans a été intercepté à une vitesse de 202 km/h, alors qu'il circulait dans une zone de 100 km/h de l’Autoroute 73. L'arrestation est survenue le 3 novembre, vers 12 h10, en direction sud au KM 119, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon. Le conducteur a reçu un constat d’infraction au montant de 1911 $, accompagné de 24 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.

Conduite avec les capacités affaiblies

— Le 1er novembre, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté un véhicule automobile qui circulait à vitesse supérieure à la limite permise, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. La conductrice de 40 ans conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. À bord, se trouvait aussi une fillette de 10 ans. Elle a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Elle a aussi reçu un constat d’infraction pour sa conduite excédant la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. La jeune fille a été confié à un membre de la famille. La Direction de la protection de la jeunesse a été informé.

— Toujours le 1er novembre, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté une conductrice de 48 ans, qui circulait en sens inverse sur la 1re avenue à Saint-Georges. Les policiers ont constaté que la Georgienne était en conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. Un constat d’infraction, pour avoir circulé en sens inverse sur une route, lui a été signifié.

— Le 2 novembre, vers 3 h 30, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté un conducteur, circulant sur le boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie, qui présentait des signes évidents de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme de 31 ans, originaire de Saint-Lambert-de-Lauzon, a été arrêté puis conduit au poste de police situé à Sainte-Marie, afin de fournir des échantillons d’haleine. Les résultats de l’éthylomètre dépassaient largement la limite permise. Comme il s’agit d’une récidive en matière de capacités affaiblies, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi aussi pour 90 jours. L’homme a été libéré avec une citation à comparaître.

— Le 6 novembre, des agents de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté sur la 91e rue, à Saint-Georges, un homme de 71 ans, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a refusé de subir un test d’alcoolémie. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une durée de 90 jours. Il sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et de refus de subir un test d’alcoolémie.

Pneus d’hiver

À compter du 1er décembre, la pose des pneus d’hiver devient obligatoire pour tous les véhicules de promenade au Québec. La Sûreté du Québec, le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Société de l'assurance automobile du Québec invitent à prévoir l’installation de ce type de pneus dès maintenant, pour ne pas être pris au dépourvu.