Important incendie dans une porcherie à Sainte-Marie

Un important incendie s’est déclaré tard dans la soirée de ce vendredi 26 décembre sur un bâtiment de ferme situé sur le rang Saint-Gabriel Sud à Sainte-Marie.

L’appel aux services d’urgence a été logé peu avant 23 h 20, alors que des flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.

Plusieurs services de sécurité incendie de la région ont été mobilisés pour maîtriser le brasier, notamment ceux de Sainte-Marie, Saints-Anges, Vallée-Jonction et Sainte-Marguerite.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le SSI de Vallée-Jonction précise que son équipe 1 s’est rendue sur place avec un camion-pompe et un camion-citerne, avant d’être rejointe vers 00 h 30 par l’équipe 2, appelée en renfort pour du personnel supplémentaire.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause de l’incendie n’a pas été précisée. La propriétaire du bâtiment, Madame Johanne Drouin, a néanmoins indiqué sur sa page Facebook qu'aucun animal n'était à l'intérieur au moment de l'incendie et qu'aucun blessé n'est à déplorer.