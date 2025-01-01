Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Cette nuit

Important incendie dans une porcherie à Sainte-Marie

durée 10h00
27 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Un important incendie s’est déclaré tard dans la soirée de ce vendredi 26 décembre sur un bâtiment de ferme situé sur le rang Saint-Gabriel Sud à Sainte-Marie.

L’appel aux services d’urgence a été logé peu avant 23 h 20, alors que des flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.

Plusieurs services de sécurité incendie de la région ont été mobilisés pour maîtriser le brasier, notamment ceux de Sainte-Marie, Saints-Anges, Vallée-Jonction et Sainte-Marguerite.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le SSI de Vallée-Jonction précise que son équipe 1 s’est rendue sur place avec un camion-pompe et un camion-citerne, avant d’être rejointe vers 00 h 30 par l’équipe 2, appelée en renfort pour du personnel supplémentaire.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause de l’incendie n’a pas été précisée. La propriétaire du bâtiment, Madame Johanne Drouin, a néanmoins indiqué sur sa page Facebook qu'aucun animal n'était à l'intérieur au moment de l'incendie et qu'aucun blessé n'est à déplorer. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La semaine en bref sur la scène policière

Publié le 18 décembre 2025

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. — Le 5 décembre, vers 21 h, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre sur les lieux ...

LIRE LA SUITE
Deux arrestations à Saint Lambert-de-Lauzon

Publié le 18 décembre 2025

Deux arrestations à Saint Lambert-de-Lauzon

Un homme et une femme de Saint-Lambert-de-Lauzon ont été arrêtés mardi, en lien avec le recyclage des produits de la criminalité. C'est l’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui a dressé bilan des ...

LIRE LA SUITE
La semaine en bref sur la scène policière

Publié le 11 décembre 2025

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. — Le 28 novembre, vers 12 h, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre sur ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge