Maison funéraire Nouvelle Vie: les services sont maintenus

Malgré l'incendie survenu mardi matin à la Maison funéraire Nouvelle Vie, de Saint-Joseph-de-Beauce, les activités funéraires de condoléances et les engagements de cérémonie des prochains jours auront bel et bien lieu dans ce même établissement de l'avenue du Palais.

C'est ce que vient de confirmer aujourd'hui le président-directeur général de l'entreprise, Sébastien Mercier, par voie de communiqué de presse.

«Grâce à la réaction éclairée d’un membre de notre équipe pour faire appel au service d’urgence, ainsi qu’à l’intervention rapide des pompiers, la situation a été maîtrisée en peu de temps et ont permis de limiter les dommages. Les travaux de nettoyage par des partenaires experts en sinistres sont déjà en cours», a écrit le propriétaire dans un courriel.

Il indique que, sauf pour l'épisode de fumée intense survenu dans l’entrée du salon principal, aucun autre local du bâtiment tel que le columbarium, les bureaux administratifs, la salle de rencontre, les garages ainsi que la salle de réception, n’ont été affectés par les flammes. L'édifice demeure entièrement sécuritaire, assure M. Mercier.

Les rassemblements qui étaient prévus dans le salon habituel du rez-de-chaussée, seront déplacés dans la salle de réception au deuxième étage. Le réaménagement de celle-ci est en cours et sera effectif pour les engagements du week-end.

«Nous tenons à rassurer la population: aucune personne n’a été blessée et les services funéraires se poursuivent normalement. Merci aux pompiers, aux membres de nos équipes ainsi qu’à la communauté pour leur soutien et leur compréhension», a conclu le p-dg.