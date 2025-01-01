Nous joindre
Rétrospective 2025

Les faits divers majeurs de l'année — 1 de 3

durée 18h00
28 décembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre janvier et avril 2025.

JANVIER


Saint-Côme-Linière : un sexagénaire perd la vie sur un chantier
Un homme de 63 ans, originaire de Saint-Benoit-Labre, a été retrouvé, ce lundi 6 janvier vers 19 h 15, décédé sous une excavatrice sur un terrain boisé de Saint-Côme-Linière. 


Un jeune homme décède après avoir été heurté par une voiture à Saint-Malachie
Un homme âgé dans la vingtaine a été happé mortellement par un véhicule dans la soirée du mardi 7 janvier, vers 20 h 15, dans le 3e rang nord à Saint-Malachie.

Accident mortel à Saint-Malachie: l'identité de la victime rendue publique
L'homme qui a été happé mortellement par un véhicule ce mardi à Saint-Malachie est Yunesh Giri, 29 ans de Brampton.


Une résidence détruite par les flammes à Saint-Benjamin
Une résidence située près du numéro 907 de la route 275 à Saint-Benjamin a été détruite par un incendie ce jeudi midi.


Accident de travail à Saint-Côme : l'identité de la victime est connue
L’identité de l’homme retrouvé sans vie sur un chantier à Saint-Côme-Linière, le lundi 6 janvier, a été confirmée par le coroner. Il s’agit de Gaétan Busque, 63 ans, originaire de Saint-Benoît-Labre.


Coups de feu à Sainte-Marie: la SQ fait le point
Notre journaliste Germain Chartier a rencontré Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, qui fait le point sur la situation actuelle à Sainte-Marie, suite aux coups de feu tirés ce matin. 


Meurtre à Saint-Anselme: la Sûreté du Québec recherche des témoins
Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec demande l’aide du public relativement à un homicide, survenu le 28  novembre 2024, dans un commerce situé sur la route Bégin, à Saint-Anselme.


Incendie suspect à East-Broughton: une enquête est en cours
Les services d'urgence ont été appelés vers 2 h 45 la nuit dernière pour un véhicule incendié près de l'intersection entre la rue Pelletier et l'avenue de l'Aréna à East-Broughton.


Sortie de route à Frampton: l'ado de 15 ans a succombé à ses blessures
La Sûreté du Québec vient de confirmer que l'adolescent de 15 ans, qui était passager d'une voiture qui a effectué une sortie de route, aux petites heures ce matin à Frampton, a succombé à ses blessures.


Un adolescent gravement blessé après un accident en luge à Saint-Bernard
Un adolescent a été gravement blessé après avoir percuté un arbre alors qu'il prenait place sur une luge à trois skis tirée par une motoneige ce dimanche 26 janvier.

FÉVRIER


Accident mortel à Beauceville
Une personne est décédée dans un accident survenu ce vendredi 31 janvier, vers 21h, sur la route du Golf à Beauceville.


Près de 500 litres d'alcool de contrebande saisis à Saint-Victor
Près de 500 litres d'alcool varié ont été saisis relativement à de la contrebande, ce mardi matin dans un établissement licencié situé sur la rue du Séminaire, à Saint-Victor.  


Saint-Georges : un homme arrêté après un vol qualifié dans un dépanneur
Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés, ce mercredi 12 février, pour un vol qualifié avec une possible arme à feu, dans un dépanneur de la 1re Avenue à Saint-Georges. 


Incendie à Saint-Joseph-de-Beauce: la maison est une perte totale
La résidence située au 857, avenue du Moulin à Saint-Joseph-de-Beauce, qui a subi un incendie ce jeudi 13 février à midi, est une perte totale.


Une maison coupée en deux à Saint-Georges
Une maison en construction sur la 18e avenue à Saint-Georges, a été coupée en deux par un camion d'injection de ciment ce mercredi matin.


Cycliste heurté à Saint-Sébastien: le rapport du coroner rendu public
Le 16 juillet 2023, alors qu’il circulait en vélo électrique sur la route 263, Éric Allaire a été percuté par un véhicule qui circulait derrière lui et est décédé. 


Accident à Saint-Georges: un septuagénaire dans un état critique
Un septuagénaire repose présentement dans un état critique à l'hôpital après que son véhicule ait embouti un poteau, cet après-midi à Saint-Georges. On craindrait pour sa vie.


Un septuagénaire retrouvé en hypothermie sévère à Beauceville
Un septuagénaire a été retrouvé en état d'hypothermie sévère mercredi en fin de journée à Beauceville.


Une cabane à sucre détruite par un incendie à Saint-Honoré-de-Shenley
Une cabane à sucre privée a été entièrement détruite par un incendie ce vendredi matin sur le 4e rang Sud à Saint-Honoré-de-Shenley.

MARS


Un homme arrêté pour vol qualifié à Saint-Georges
Une homme a été arrêté cet après-midi après une tentative de vol dans un dépanneur de Saint-Georges.


Accident à East Broughton : l'homme est décédé
Le conducteur du véhicule accidenté, ce samedi 29 mars aux alentours de 13 h 30, à East-Broughton, est décédé de ses blessures. 

Accident à East Broughton : l'identité de la victime est connue
L'identité du conducteur qui a eu un accident mortel, ce samedi 29 mars, au niveau du 7e rang sur les résidus miniers à East-Broughton a été révélé par le bureau du Coroner.

AVRIL


Une personne décède dans un incendie à Saint-Odilon-de-Cranbourne
Une personne à mobilité réduite est décédée lors d'un incendie survenu samedi 19 avril, vers 16 h 15, dans une résidence du 4e rang à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

app-store-badge google-play-badge