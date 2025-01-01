Les faits divers majeurs de l'année — 1 de 3

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre janvier et avril 2025.

JANVIER



Saint-Côme-Linière : un sexagénaire perd la vie sur un chantier

Un homme de 63 ans, originaire de Saint-Benoit-Labre, a été retrouvé, ce lundi 6 janvier vers 19 h 15, décédé sous une excavatrice sur un terrain boisé de Saint-Côme-Linière.



Un jeune homme décède après avoir été heurté par une voiture à Saint-Malachie

Un homme âgé dans la vingtaine a été happé mortellement par un véhicule dans la soirée du mardi 7 janvier, vers 20 h 15, dans le 3e rang nord à Saint-Malachie.

Accident mortel à Saint-Malachie: l'identité de la victime rendue publique

L'homme qui a été happé mortellement par un véhicule ce mardi à Saint-Malachie est Yunesh Giri, 29 ans de Brampton.



Une résidence détruite par les flammes à Saint-Benjamin

Une résidence située près du numéro 907 de la route 275 à Saint-Benjamin a été détruite par un incendie ce jeudi midi.



Accident de travail à Saint-Côme : l'identité de la victime est connue

L’identité de l’homme retrouvé sans vie sur un chantier à Saint-Côme-Linière, le lundi 6 janvier, a été confirmée par le coroner. Il s’agit de Gaétan Busque, 63 ans, originaire de Saint-Benoît-Labre.



Coups de feu à Sainte-Marie: la SQ fait le point

Notre journaliste Germain Chartier a rencontré Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, qui fait le point sur la situation actuelle à Sainte-Marie, suite aux coups de feu tirés ce matin.



Meurtre à Saint-Anselme: la Sûreté du Québec recherche des témoins

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec demande l’aide du public relativement à un homicide, survenu le 28 novembre 2024, dans un commerce situé sur la route Bégin, à Saint-Anselme.



Incendie suspect à East-Broughton: une enquête est en cours

Les services d'urgence ont été appelés vers 2 h 45 la nuit dernière pour un véhicule incendié près de l'intersection entre la rue Pelletier et l'avenue de l'Aréna à East-Broughton.



Sortie de route à Frampton: l'ado de 15 ans a succombé à ses blessures

La Sûreté du Québec vient de confirmer que l'adolescent de 15 ans, qui était passager d'une voiture qui a effectué une sortie de route, aux petites heures ce matin à Frampton, a succombé à ses blessures.



Un adolescent gravement blessé après un accident en luge à Saint-Bernard

Un adolescent a été gravement blessé après avoir percuté un arbre alors qu'il prenait place sur une luge à trois skis tirée par une motoneige ce dimanche 26 janvier.

FÉVRIER



Accident mortel à Beauceville

Une personne est décédée dans un accident survenu ce vendredi 31 janvier, vers 21h, sur la route du Golf à Beauceville.



Près de 500 litres d'alcool de contrebande saisis à Saint-Victor

Près de 500 litres d'alcool varié ont été saisis relativement à de la contrebande, ce mardi matin dans un établissement licencié situé sur la rue du Séminaire, à Saint-Victor.



Saint-Georges : un homme arrêté après un vol qualifié dans un dépanneur

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés, ce mercredi 12 février, pour un vol qualifié avec une possible arme à feu, dans un dépanneur de la 1re Avenue à Saint-Georges.



Incendie à Saint-Joseph-de-Beauce: la maison est une perte totale

La résidence située au 857, avenue du Moulin à Saint-Joseph-de-Beauce, qui a subi un incendie ce jeudi 13 février à midi, est une perte totale.



Une maison coupée en deux à Saint-Georges

Une maison en construction sur la 18e avenue à Saint-Georges, a été coupée en deux par un camion d'injection de ciment ce mercredi matin.



Cycliste heurté à Saint-Sébastien: le rapport du coroner rendu public

Le 16 juillet 2023, alors qu’il circulait en vélo électrique sur la route 263, Éric Allaire a été percuté par un véhicule qui circulait derrière lui et est décédé.



Accident à Saint-Georges: un septuagénaire dans un état critique

Un septuagénaire repose présentement dans un état critique à l'hôpital après que son véhicule ait embouti un poteau, cet après-midi à Saint-Georges. On craindrait pour sa vie.



Un septuagénaire retrouvé en hypothermie sévère à Beauceville

Un septuagénaire a été retrouvé en état d'hypothermie sévère mercredi en fin de journée à Beauceville.



Une cabane à sucre détruite par un incendie à Saint-Honoré-de-Shenley

Une cabane à sucre privée a été entièrement détruite par un incendie ce vendredi matin sur le 4e rang Sud à Saint-Honoré-de-Shenley.

MARS



Un homme arrêté pour vol qualifié à Saint-Georges

Une homme a été arrêté cet après-midi après une tentative de vol dans un dépanneur de Saint-Georges.



Accident à East Broughton : l'homme est décédé

Le conducteur du véhicule accidenté, ce samedi 29 mars aux alentours de 13 h 30, à East-Broughton, est décédé de ses blessures.

Accident à East Broughton : l'identité de la victime est connue

L'identité du conducteur qui a eu un accident mortel, ce samedi 29 mars, au niveau du 7e rang sur les résidus miniers à East-Broughton a été révélé par le bureau du Coroner.

AVRIL



Une personne décède dans un incendie à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Une personne à mobilité réduite est décédée lors d'un incendie survenu samedi 19 avril, vers 16 h 15, dans une résidence du 4e rang à Saint-Odilon-de-Cranbourne.