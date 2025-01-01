Nous joindre
Sur la route 269

Saint-Honoré-de-Shenley: collision entre une voiture et un camion-citerne

durée 20h00
16 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Une collision impliquant une voiture et un camion-citerne est survenue vers 18 h 40 ce dimanche 16 novembre, sur la route 269 entre La Guadeloupe et Saint-Honoré-de-Shenley.

Selon les informations confirmées par la Sûreté du Québec les deux véhicules seraient entrés en collision faisant deux blessés.

L’un d’eux aurait subi des blessures mineures, tandis que l’autre aurait été plus sérieusement blessée, mais on ne craindrait pas pour sa vie actuellement.

Les autorités sont toujours sur place et l’intervention est en cours pour procéder au remorquage du camion. La circulation est perturbée dans le secteur et les usagers de la route sont invités à éviter la zone pour faciliter le travail des intervenants.

