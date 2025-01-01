Nous joindre
Ce lundi 29 décembre

Deux sorties de route à Saint-Frédéric et Saint-Joseph-de-Beauce

durée 10h00
30 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les conditions routières difficiles causées par la pluie verglaçante ont entraîné deux sorties de route distinctes ce lundi 29 décembre à Saint-Frédéric et sur l'autoroute 73, forçant l’intervention du Service de sécurité incendie de Saint-Joseph-de-Beauce à deux reprises en moins de deux heures.

Vers 15 h 40, les pompiers ont été appelés à intervenir sur la route 112, à la limite de Vallée-Jonction, pour un véhicule renversé sur le toit. Deux personnes se trouvaient à bord. Grâce à une désincarcération rapide, une portière a été retirée afin de permettre une évacuation sécuritaire. Aucune blessure n’a été rapportée.

L’intervention s’est faite en collaboration avec les services incendie de Saint-Frédéric, Tring-Jonction, Saint-Jules et Saint-Séverin.

Quelques instants après leur retour à la caserne, un second appel a mené les pompiers sur l’autoroute 73 sud, au kilomètre 63, pour une autre sortie de route. Cette fois encore, l’incident s’est terminé sans blessure grave.

Ces événements rappellent l’importance d’une grande prudence lors de déplacements en période de précipitations verglaçantes.

