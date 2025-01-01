Les faits divers majeurs de l'année — 3 de 3

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre mai et août 2025.

SEPTEMBRE



Vol qualifié avec arme à Saint-Isidore

Un vol qualifié a eu lieu, ce dimanche 31 août, vers 18h45 dans dans le commerce Shell situé au 2112 route du Président-Kennedy à Saint-Isidore.



Vol qualifié dans un bar de Scott

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête afin de retrouver la personne qui a perpétré un vol qualifié, cette nuit, dans un établissement licencié de Scott.



Saint-Philibert : l'incendie majeur vue du ciel

Une vidéo captée par drone permet de mesurer l’ampleur de l’incendie majeur qui ravage actuellement les installations de l’entreprise Pièces d’Autos Fernand Bégin Inc., à Saint-Philibert.

Près de 30 pompiers mobilisés pour l'incendie de Saint-Philibert

L'incendie qui a détruit plusieurs véhicules dans le parc de l'entreprise Pièces d’Autos Fernand Bégin Inc. à Saint-Philibert, a mobilisé près de 30 pompiers des services de sécurité incendie (SSI) de Saint-Prosper, Saint-Georges, Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie et Saint-Côme-Linière, ce mardi 2 septembre.

Incendie chez Fernand Bégin : plus de 1 000 véhicules touchés

L'entreprise Pièces d’Autos Fernand Bégin Inc. a réagi, ce mercredi 3 septembre, suite au violent incendie qui s'est déclaré dans leurs installations de Saint-Philibert. Selon elle, plus de 1 000 véhicules en fin de vie, entreposés dans la zone touchée, ont été détruits par les flammes.



Homicide de Saint-Anselme : un homme de 29 ans arrêté pour meurtre

Près de dix mois après le vol qualifié mortel survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme, un suspect a été arrêté par la Sûreté du Québec.



Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Les services d'urgence ont été appelés ce dimanche 21 septembre, vers 12h45, pour un possible écrasement d'hélicoptère dans le secteur de la route Saint-Marguerite à Saint-Séverin.

Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d’enquêteurs suite à l'accident impliquant un hélicoptère Robinson R44 sous immatriculation privée, survenu ce dimanche à Saint-Séverin.

Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

L'homme qui est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 21 septembre à Saint-Séverin est Louis Lessard, 63 ans, de Magog.



Feu dans un immeuble à condos

Un incendie a causé des dommages très importants à un immeuble de six condos du 8829 de la 22e avenue à Saint-Georges.

OCTOBRE



Grave accident à Saint-Prosper: la route 204 fermée à la circulation

Une femme a été gravement blessée dans un accident survenu ce mardi un peu après 15 h sur la route 204 à Saint-Prosper.

Grave accident à Saint-Prosper: une octogénaire est décédée

L'accident survenu ce mardi un peu après 15 h sur la route 204 à Saint-Prosper a causé le décès d'une octogénaire.



Une travailleuse gravement blessée après un accident sur la route 276

Une femme qui travaillait sur la route 276 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Odilon-de-Cranbourne a été gravement blessée après avoir été heurtée par un véhicule mercredi vers 16 h 45.



Collision majeure sur l'Autoroute 73 à Scott

Vers 17h30 aujourd'hui, les services d'urgences ont été appelés à se rendre sur l'autoroute 73, à Scott, en lien avec une collision impliquant plusieurs véhicules.

Collision majeure à Scott: décès d'une conductrice

Une jeune femme de 24 ans est décédée à la suite d'une collision frontale qui s'est produite hier, vers 17 h 30, sur l'autoroute 73, à la hauteur de Scott.

Collision sur l'A-73: le nom de la conductrice décédée rendu public

L’identité de la femme de 24 ans décédée à la suite d'une collision frontale qui s'est produite le 10 octobre, sur l'autoroute 73, à la hauteur de Scott, a été rendu public.



Agressée à l'Hôpital de Saint-Georges, une patiente meurt des blessures infligées

Une patiente octogénaire est morte des suites des blessures infligées par un autre patient, lui aussi octogénaire, qui l'aurait agressé dans le nuit du 21 octobre à l'Hôpital de Saint-Georges.

Octogénaire tuée à l'Hôpital de Saint-Georges: le nom de la patiente rendu public

Le nom de la patiente octogénaire, qui est morte des suites des blessures infligées par un autre patient, qui l'a agressé dans le nuit du 21 octobre à l'Hôpital de Saint-Georges, vient d'être rendu public.



Accident de travail mortel à Saint-Côme: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un opérateur de débardeur sur roues, de l'entreprise Excavations Lapointe et fils, le 6 janvier 2025, sur un terrain boisé situé à Saint-Côme-Linière.



Des chasseurs trouvent des restes humains dans un boisé à Saint-Théophile

Le lundi 20 octobre, des chasseurs ont découvert des restes humains dans un secteur boisé de Saint-Théophile. Dès la découverte, survenue vers 13 h 45, ils ont immédiatement avisé les policiers de la Sûreté du Québec.



Un grave accident de travail survenu à Saint-Elzéar

Un grave accident de travail est survenu vers 7 h 15 ce lundi matin, dans une entreprise du rang du Bas-Sainte-Anne à Saint-Elzéar.

Accident de travail à Saint-Elzéar: la victime est décédée

L'employé qui a été impliqué dans un accident de travail, survenu tôt hier matin à Saint-Elzéar, est décédé des suites des graves blessures subies.

Accident de travail mortel à Saint-Elzéar: l'identité de la victime rendue publique

L'identité de l'homme qui est mort dans un accident de travail, survenu tôt hier matin à Saint-Elzéar, a été rendu publique.

NOVEMBRE



Un homme blessé avec une chargeuse à bois: le coroner publie son rapport

Le 17 mai dernier, un résident de Saint-Georges est décédé après que la chargeuse à bois avec laquelle il travaillait lui soit tombée dessus.



Le coroner pointe le fauteuil roulant électrique dans le décès de Francis Labbé

Le coroner Me Monique Tremblay a dévoilé son rapport concernant le décès de Francis Labbé, survenu le 19 avril dernier à son domicile sur le 4e rang à Saint-Odilon-de-Cranbourne.



Piétonne heurtée au restaurant McDonald's du boulevard Lacroix

Une piétonne a été heurtée par une voiture dans l'aire de stationnement du resto McDonald"s du boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Accident sur le stationnement du McDonald's: la piétonne est décédée

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, est décédée.

Accident au McDonald's: le coroner dévoile le nom de la victime

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's le 20 novembre est Julie Lachance, une femme âgée de 61 ans.



Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), a arrêté quatre individus, dont deux Beaucerons, en lien avec un événement survenu le 22 octobre dernier dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome où des coups de feu avaient été tirés.



La route 112 fermée à Saint-Frédéric à cause d'un accident

Un accident est survenu cet après-midi sur la route 112 à Saint-Frédéric, près de l'intersection avec la route Giguère.

Accident sur la route 112: une personne blessé gravement

Une personne a été gravement blessée dans un face à face survenu entre un VUS et un camion de 53 pieds sur la route 112 à Saint-Frédéric ce mardi après-midi.

Accident sur la route 112: un sexagénaire perd la vie

Le conducteur du VUS impliqué dans le face à face avec un camion de 53 pieds survenu ce mardi à Saint-Frédéric est décédé.



Accident au Beauce Carnaval: la CNESST dévoile son rapport

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd’hui publiques les conclusions de son enquête sur l’accident ayant causé des blessures graves à un travailleur de Beauce Carnaval inc., le 21 mai 2025, à Baie-Comeau.

DÉCEMBRE



Le coroner publie son rapport sur le motocycliste décédé à Saint-Frédéric

Me Monique Tremblay, coroner, a rendu public son rapport concernant l’accident impliquant plusieurs motos survenus le 21 juin dernier à Saint-Frédéric et qui a coûté la vie à Robert-Guy Gagné.



Coups de feu et poursuite policière ce dimanche à Saint-Isidore

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont été appelés pour une agression armée survenue vers 13 h 40 ce dimanche, dans le secteur de la rue Sainte-Geneviève à Saint-Isidore.



Incendie dans un immeuble à logements

Les locataires de trois appartements d'un immeuble à logements de Beauceville ont été mis à la rue, à la suite d'un incendie qui a ravagé le bâtiment où ils habitaient.