Un autobus scolaire fait une sortie de route à Saint-Côme-Linière

Un autobus scolaire a fait une sortie de route ce lundi matin alors qu'il circulait en direction de Saint-Côme-Linière pour une sortie scolaire.

À bord, se trouvaient des élèves de l’école Trait-d’Union de Saint-Prosper. Dans un communiqué de presse, le Centre de services scolaires de Beauce-Etchemin (CSSBE) a précisé que quatre élèves ont été conduits à l’hôpital par mesure préventive. Tous les autres élèves ont pu regagner l’école et poursuivre leur journée normalement.

Le CSSBE a rapidement communiqué avec les parents des élèves concernés afin de les informer de la situation.

Le CSSBE tient à remercier chaleureusement le citoyen de Saint-Côme-Linière qui a généreusement accueilli les élèves dans sa demeure ainsi que les services policiers et les ambulanciers pour leur intervention rapide et rassurante.