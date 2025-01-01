«Québec En Alerte» procédera à un test aujourd'hui

Québec En Alerte déclenchera une alarme test aujourd'hui à 13 h 55, partout dans la province.

Les alertes sont transmises à la radio, à la télévision ainsi que sur les téléphones cellulaires compatibles et connectés au réseau LTE.

Puisqu'il s'agit d'un test, aucune action n'est requise de votre part lors de la réception du message.

Cette démarche permet au ministère de la Sécurité publique, aux radiodiffuseurs et aux compagnies de télécommunications de vérifier le bon fonctionnement du système et d'y apporter, au besoin, les ajustements nécessaires.

Rappelons que Québec en Alerte est un système qui permet au gouvernement d'alerter rapidement la population lors d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente, comme des catastrophes naturelles, des feux de forêt, des risques d’explosion de matières dangereuses et des alertes Amber.