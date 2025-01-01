Un autre conducteur mineur intercepté à grande vitesse

Après le conducteur mineur de 17 ans, qui avait écopé de 2197 $ d'amendes, pour avoir commis une série d'infractions à la sécurité routière, le 3 novembre, un autre, du même âge, s'est permis un comportement semblable.

En effet, le 16 novembre, des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Beauce-Centre, l'ont intercepté sur la route 112, à Tring-Jonction, alors qu'il circulait à 200 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h.

L'ado, résident d’East Broughton, s'est vu remettre un constat d’infraction pour vitesse excessive d’un montant total de 2061 $, assorti de 24 points d’inaptitude à son permis de conduire.

Par ailleurs, voici un résumé des principales interventions faites au cours des dernières semaines par les centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec.

Sécurité routière

— Le 25 octobre, vers 15 h 30, un policier du poste de la MRC de la Nouvelle-Beauce a intercepté le conducteur d’une moto quad sur la rue Principale, à Saint-Elzéar, qui semblait trop jeune pour conduire ce type de véhicule. En effet, le garçon, originaire de l’endroit, était seulement âgé de 13 ans. En vertu de la Loi sur les véhicules hors route, l’âge minimal pour conduire une moto quad est de 16 ans. Son père recevra un constat d’infraction d’un total de 693 $, pour avoir toléré qu’un mineur, sur qui il a autorité, conduise un véhicule hors route sur la voie publique, sans qu’il soit âgé d’au moins 16 ans.

— Le 10 novembre, vers 10 h, un homme de 34 ans, de Saint-Isidore, a été intercepté sur la route 216 à Sainte-Marie, en raison de son système d’échappement non conforme. Lors de l’interception, l’homme n’était pas en mesure de fournir son attestation d’assurance. Questionné par les policiers, il a affirmé être assuré. Après enquête, il s'est avéré que le véhicule n’était pas assuré. L’homme a reçu deux constats d’infraction: un de 336 $ pour possession d’un véhicule muni d’un système d’échappement non conforme, et un second de 568 $ pour avoir utilisé une automobile, sans avoir contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.

Conduite avec les capacités affaiblies

— Le 15 novembre, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté un conducteur qui avait une conduite erratique, sur le boulevard Dionne à Saint-Georges. Le Georgien de 41 ans a fourni un taux d’alcool du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

— Le lendemain, sur ce même boulevard Lacroix, c'est une Georgienne de 19 ans qui a été intercepté aussi pour conduite avec les capacités affaiblies. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enquêtes criminelles

— Le 22 octobre, des policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté à Saint-Georges un véhicule roulant à 80 km/h dans une zone de 50km/h. La conductrice de 24 ans, originaire de la Beauce, a été soumise à la passation d’épreuves de coordination de mouvement (ECM). Le résultat de ces épreuves n'a pas permis de conclure que la conductrice avait les capacités affaiblies par la drogue.

Par contre, son permis de conduire était sanctionné administrativement. Son véhicule a été saisi 30 jours. Lors du remorquage du véhicule, environ 700 comprimés de méthamphétamine et près de 10 grammes de crack furent saisis. La conductrice fait face à des accusations de possession dans le but d’en faire le trafic.

— Le 30 octobre, des policiers de la MRC Beauce-Centre ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de la 7e avenue, à Beauceville. Ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 40 ans, pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et entreposage négligent d’arme à feu. Les policiers ont saisi près de 70 comprimés de méthamphétamine, près de 2000 $ en argent et deux armes à feu. Le suspect a été libéré sur promesse de comparaître le 30 janvier 2026, au palais de justice de Saint-Joseph de Beauce.

ONC – Violence entre partenaires intimes

Le 26 novembre auront lieu plusieurs activités de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes.

Ces opérations s’inscrivent dans les activités faites un peu partout au Québec pendant les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes

Durant ces opérations, les policiers et les policières, accompagnés de partenaires, distribueront à des citoyens et citoyennes, des dépliants de SOS violence conjugale et de plusieurs autres organismes communautaires.