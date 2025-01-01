Piétonne heurtée au restaurant McDonald's du boulevard Lacroix

Une piétonne a été heurtée par une voiture dans l'aire de stationnement du resto McDonald"s du boulevard Lacroix à Saint-Georges.

L'incident est survenu vers 9 h 45. Selon les premières informations fournies par la Sûreté du Québec. C'est une voiture qui aurait frappée la dame.

On ne connaît pas la gravité de ses blessures, mais l'ambulance dépêchée sur les lieux s'est rapidement dirigée par la suite vers l'hôpital de Saint-Georges, escortée d'une voiture de la SQ.

Photos: Léa Arnaud/EnBeauce.com