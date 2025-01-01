Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Saint-Georges

Accident sur le stationnement du McDonald's: la piétonne est décédée

durée 11h45
20 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, est décédée.

C'est ce qui a été confirmé par Béatrice Dorsainville, agente de communications de la Sûreté du Québec. « Son décès a été constaté au centre hospitalier », a-t-elle précisé.

La femme âgée d'une soixantaine d'années traversait lorsqu'elle a été frappée par le véhicule.

Un policier en enquête collision est sur place pour analyser la scène, mais il ne semble y avoir aucun élément criminel. 

Rappelons que l'accident est survenu vers 9 h 45 ce jeudi matin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Piétonne heurtée au restaurant McDonald's du boulevard Lacroix

Publié à 10h20

Piétonne heurtée au restaurant McDonald's du boulevard Lacroix

Une piétonne a été heurtée par une voiture dans l'aire de stationnement du resto McDonald"s du boulevard Lacroix à Saint-Georges. L'incident est survenu vers 9 h 45. Selon les premières informations fournies par la Sûreté du Québec. C'est une voiture qui aurait frappée la dame. On ne connaît pas la gravité de ses blessures, mais l'ambulance ...

LIRE LA SUITE
Un autre conducteur mineur intercepté à grande vitesse

Publié à 9h00

Un autre conducteur mineur intercepté à grande vitesse

Après le conducteur mineur de 17 ans, qui avait écopé de 2197 $ d'amendes, pour avoir commis une série d'infractions à la sécurité routière, le 3 novembre, un autre, du même âge, s'est permis un comportement semblable. En effet, le 16 novembre, des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Beauce-Centre, l'ont intercepté sur la route ...

LIRE LA SUITE
«Québec En Alerte» procédera à un test aujourd'hui

Publié hier à 8h00

«Québec En Alerte» procédera à un test aujourd'hui

Québec En Alerte déclenchera une alarme test aujourd'hui à 13 h 55, partout dans la province. Les alertes sont transmises à la radio, à la télévision ainsi que sur les téléphones cellulaires compatibles et connectés au réseau LTE. Puisqu'il s'agit d'un test, aucune action n'est requise de votre part lors de la réception du message. Cette ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge