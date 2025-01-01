Accident sur le stationnement du McDonald's: la piétonne est décédée

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, est décédée.

C'est ce qui a été confirmé par Béatrice Dorsainville, agente de communications de la Sûreté du Québec. « Son décès a été constaté au centre hospitalier », a-t-elle précisé.

La femme âgée d'une soixantaine d'années traversait lorsqu'elle a été frappée par le véhicule.

Un policier en enquête collision est sur place pour analyser la scène, mais il ne semble y avoir aucun élément criminel.

Rappelons que l'accident est survenu vers 9 h 45 ce jeudi matin.