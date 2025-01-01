Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Blessures graves

Accident au Beauce Carnaval: la CNESST dévoile son rapport

durée 12h20
26 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd’hui publiques les conclusions de son enquête sur l’accident ayant causé des blessures graves à un travailleur de Beauce Carnaval inc., le 21 mai 2025, à Baie-Comeau.

Le jour de cet accident Jérémy Fleury, de Beauceville, était opérateur pour Beauce Carnaval à Baie-Comeau et il assistait l’opérateur principal du manège FULL TILT. Les deux travailleurs devaient opérer le manège en se relayant aux commandes.

Tandis que l’opérateur principal se situait au poste de commande et que le manège était en mouvement, Jérémy a quitté sa position afin de prendre sa pause. Il s’est alors déplacé sur la plateforme pour se diriger vers l’arrière du manège. C’est alors qu’il s’est trouvé dans la zone dangereuse et qu’il a été frappé à la tête par le contrepoids du manège.

Les secours ont été appelés sur les lieux et le Beauceron a été transporté à l’hôpital de Baie-Comeau, puis transféré dans un centre hospitalier de Québec. À ce jour, il se remet petit à petit.

Causes de l’accident

L’enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes et une cause probable pour expliquer l’accident :
- le travailleur se retrouvait dans la zone dangereuse du manège en mouvement et il s’est fait happer,
- la méthode de travail improvisée quant au positionnement du deuxième opérateur était inadéquate, car elle exposait celui-ci aux zones dangereuses du manège en mouvement,
- l’absence de barrières de protection à l’arrière du manège a fait en sorte qu’il était possible d’y circuler (cause probable).

À la suite de l’accident, la CNESST a interdit à l’employeur, Beauce Carnaval inc., d’utiliser le manège FULL TILT. Pour éliminer le danger, la compagnie de Saint-Georges a dû prendre des mesures pour assurer la réduction des risques au niveau le plus bas possible, notamment en installant des protections derrière le manège afin d’y empêcher l’accès, en mettant en place des procédures de travail écrites pour ses travailleuses et travailleurs, puis en s’assurant que ceux-ci reçoivent une formation leur permettant d’appliquer adéquatement ces procédures.

L’employeur s’est conformé à ces exigences.

En ce sens, la CNESST encourage les travailleuses et travailleurs à faire équipe avec l’employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Recommandations et suivis de l’enquête

La CNESST recommandera à la Régie du bâtiment du Québec d’exiger, en plus de l’attestation de conformité initiale, une attestation de conformité sur une base périodique permettant de s’assurer que les jeux et manèges existants demeurent conformes aux règles applicables au fil des années. Ces attestations pourraient être liées au permis d’exploitation qui est renouvelé annuellement.

Elle informera des conclusions de son enquête les propriétaires-exploitants de jeux et manèges ainsi que les personnes reconnues par la Régie du bâtiment du Québec pour émettre des attestations de conformité aux entrepreneurs, aux constructeurs-propriétaires et aux propriétaires-exploitants pour des travaux de construction et la sécurité d’un jeu ou d’un manège.

Enfin, la CNESST distribuera le rapport d’enquête à l’Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, aux associations sectorielles paritaires, de même qu’aux gestionnaires de mutuelles de prévention.
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Accident sur la route 112: un sexagénaire perd la vie

Publié hier à 21h45

Accident sur la route 112: un sexagénaire perd la vie

Le conducteur du VUS impliqué dans le face à face avec un camion de 53 pieds survenu ce mardi à Saint-Frédéric est décédé.  Le sexagénaire aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue avant de percuter le camion et terminer sa route dans le fossé. Une enquête a été menée sur place et une portion de la route est toujours fermée au moment ...

LIRE LA SUITE
Accident sur la route 112: une personne blessé gravement

Publié hier à 16h15

Accident sur la route 112: une personne blessé gravement

Une personne a été gravement blessée dans un face à face survenu entre un VUS et un camion de 53 pieds sur la route 112 à Saint-Frédéric ce mardi après-midi. Le conducteur du VUS aurait dévié de sa voie pour une raison encore inconnue et a terminé sa course dans un fossé. Cette personne a été transportée au centre hospitalier et se trouve ...

LIRE LA SUITE
La route 112 fermée à Saint-Frédéric à cause d'un accident

Publié hier à 14h50

La route 112 fermée à Saint-Frédéric à cause d'un accident

Un accident est survenu cet après-midi sur la route 112 à Saint-Frédéric, près de l'intersection avec la route Giguère. Deux véhicules seraient impliqués, un VUS et un camion de 53 pieds, selon les premières informations.  La route est fermée pour le moment. Plus d'informations à venir.

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge