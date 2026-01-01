Bulletin hebdomadaire de la Sûreté du Québec
La semaine en bref sur la scène policière
Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.
— Le 5 février vers minuit, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur la rue des Moissons, à Saint-Isidore. Le conducteur, un homme de 27 ans de la municipalité, conduisait alors qu’il faisait l’objet d’une sanction à son permis de conduire. Il a reçu un constat d’infraction de 524 $ pour cette infraction, ainsi que deux constats de 74 $ chacun pour ne pas avoir eu en sa possession son certificat d’immatriculation et son attestation d’assurance.
— Le 7 février vers 20 h, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont été appelés à intervenir sur les lieux d’une collision survenue sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Joseph. Sur place, ils ont constaté une odeur d’alcool provenant du conducteur, un homme de 27 ans de Beauceville. Celui-ci a été soumis à un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA), puis conduit au poste, les résultats de l’éthylomètre ont démontré qu’il présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a également reçu un constat d’infraction de 338 $, puisque ses pneus n’étaient pas conformes. L’individu a ensuite été libéré avec une citation à comparaître.
— Le 12 février, entre 13 h 30 et 15 h 30, une opération conjointe avec Contrôle routier Québec (CRQ) a été menée sur la route 218 à Saint-Lambert-de-Lauzon. Cette route est reconnue comme étant une zone accidentogène. Cette intervention s’inscrivait dans le cadre du projet Zone Zéro, une approche visant à sécuriser les sites à risque élevé de collisions mortelles ou avec blessés graves. Par cette présence policière accrue, les intervenants cherchent à protéger les usagers de la route en réduisant les comportements à risque et en renforçant le sentiment de sécurité dans ce secteur ciblé.
— Le 14 février vers 3h30, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 31 ans, de Saint-Odilon, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la route 204, à Saint-Prosper. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé.