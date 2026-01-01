Une résidence touchée par un incendie à Frampton

Le Service de Sécurité Incendie de Frampton a été appelé, ce mardi matin, pour un feu de résidence située au numéro 73, sur la route 275, proche de la tour d'eau.



L'incendie a nécessité également l'entraide des pompiers de Saint-Malachie, Saints-Anges et Sainte-Marguerite. Un délestage a aussi été demandé à distance sur la zone et reste actuellement en cours. Un peu plus de 2 600 adresses se retrouvent donc sans électricité à Frampton, Saints-Anges et Sainte-Marguerite.



Il est possible de suivre l'évolution de la situation sur Info-pannes, sur le site d'Hydro Québec. Un rétablissement est pour le moment prévu vers 12h45.