Événement du 15 juillet 2025

Accident mortel à Saint-Éphrem: le coroner présente son rapport

durée 09h00
18 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le coroner Dr Jean-Marc Picard a dévoilé le rapport concernant le décès de Tommy Giguère-Larrivée, 43 ans de Lévis, survenu sur la route 108 le 15 juillet 2025.

La victime conduisait un camion remorque de 53 pieds sur la route 108, en direction de Saint-Éphrem, lorsqu’il a effectué une sortie de route fatale vers 12 h 20.

« À l’approche du 11e rang nord, le véhicule empiète sur l’accotement. Au moment où la remorque quitte la chaussée, le camion devient perpendiculaire à la route. Lorsque la remorque atteint le fond du fossé, elle entraîne le camion qui fracasse un poteau d’Hydro-Québec. Il bascule sur son côté droit et se retrouve sur le toit. Il y a compression de la cabine », peut-on lire dans le document du Dr Picard. Selon les observations des policiers, le chauffeur avait tenté de remettre son véhicule sur la voie de circulation, mais en vain. 

Il aura fallu 90 minutes pour réussir à sortir Tommy Giguère-Larrivée de sa cabine et son décès a été constaté sur les lieux.

Précisons que les analyses toxicologiques n’ont révélé la présence d'aucune substance quelconque dans son organisme.

Le coroner conclut donc à une mort accidentelle probablement causée par une hémorragie interne suite au choc de l’accident.

À lire également 

Saint-Éphrem: un camion lourd a percuté une ligne électrique

Accident à Saint-Éphrem: le conducteur est décédé

Accident mortel à Saint-Éphrem : l'identité du camionneur est connue

