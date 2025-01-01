Incendie dans un garage à Saint-Joseph-des-Érables

Un incendie s’est déclaré ce lundi 1er décembre dans la matinée dans un garage situé au 334, rang des Érables, à Saint-Joseph-des-Érables. L’alerte a été donnée vers 10 h 05 par un passant ayant remarqué de la fumée s’échappant du bâtiment.

À leur arrivée, les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Joseph-de-Beauce ont constaté une épaisse fumée et sont intervenus rapidement pour maîtriser le brasier, ce qui a été accompli en environ 20 minutes.

En raison des besoins en approvisionnement en eau, un camion-citerne du Service incendie de Beauceville a été dépêché en entraide.

Selon les premières constatations, l’origine de l’incendie serait liée au système de chauffage au bois installé dans le garage.

Les équipes ont quitté les lieux aux alentours de 11 h 45. Aucun blessé n’a été rapporté.