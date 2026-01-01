Nous joindre
Après avoir fait des drifts

Saint-Georges: une voiture brise plusieurs vitres sur un stationnement

durée 22h00
26 février 2026
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les policiers de la SQ ont été appelés ce jeudi 26 février, aux alentours de 21h20, pour un accident sur le stationnement de la SAQ à Saint-Georges.

Au vu des marques au sol, un véhicule aurait perdu le contrôle après avoir réalisé des drifts pour ensuite terminer sa course dans plusieurs vitres de la succursale. Au total, trois vitres ont été brisées.

À noter que la voiture ayant été impliquée dans cet incident n'était pas sur place et que seul son bumper avant était visible sur le sol.

Les policiers sont actuellement en train d'enquêter pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.

