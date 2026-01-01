Nous joindre
Alarme de gaz

Intervention des pompiers à l'aréna de Saint-Georges

durée 21h55
26 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les pompiers de service de sécurité incendie de Saint-Georges, ont été appelés peu après 21h ce jeudi 26 février à l'aréna de Saint-Georges, pour une alarme de gaz dans la salle mécanique.

Les pompiers ont effectué des vérifications à l'intérieur du bâtiment concerné pour une possible fuite de gaz. Contacté, le directeur du SSI de Saint-Georges, Frédéric Morin, a toutefois indiqué que l'incident n'était rien de majeur.

Selon nos informations, il pourrait s'agir de la deuxième alarme de ce type en une semaine. 

 

 

