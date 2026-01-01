Vitres brisées à Saint-Georges: le conducteur s'est rendu à la police

Un conducteur a brisé plusieurs vitres de la SAQ ce jeudi soir à Saint-Georges, alors qu'il effectuait des drifts sur le stationnement.

À l'arrivée de la Sûreté du Québec vers 21 h 20, seul le bumper était sur place. Cependant, le conducteur fautif est revenu quelques minutes plus tard sur les lieux pour se rendre à la police. C'est ce qui a été confirmé aujourd'hui par Béatrice Dorsainville, du service de communication de la SQ.

Il a été arrêté et recevra des constats d'infraction pour collisions matérielles et délit de fuite.