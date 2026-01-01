Accident mortel à Vallée-Jonction: des accusations seront portées contre le camionneur

Des accusations seront portées contre le camionneur, dont le poids lourd s'est renversé au croisement du boulevard du Cap et de la route 173, à Vallée-Jonction, en décembre 2024, et qui a causé la mort d'Alexandra Poulin.

C'est ce que vient d'apprendre EnBeauce.com.

L'homme aurait été arrêté aujourd'hui, dans la région de Montréal.

Les autorités policières vont confirmer l'information seulement demain matin en étayant les chefs d'accusation portés contre lui.

La victime, résidente de Saint-Joseph-de-Beauce, n'avait que 26 ans.