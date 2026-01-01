Nous joindre
CSSBE, Cégep Beauce-Appalaches, École Jésus-Marie

Fermeture des établissements scolaires

durée 06h20
11 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les conditions météorologiques obligent la suspension des cours pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.

Les services de garde sont également fermés sauf ceux des écoles: Curé-Beaudet, Maribel, l’Éveil et Sainte-Thérèse.

Conséquemment, tout le personnel n'est pas requis de se présenter au travail.

Pour les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, vous serez avisés vers 13h.

Cours suspendus sur les campus du Cégep Beauce-Appalaches

En raison des conditions climatiques, les cours au secteur régulier, les stages ainsi que toutes les activités parascolaires de l’ensemble des campus du Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges, Sainte-Marie, Lac-Mégantic) sont suspendus  pour la journée. Les étudiants et les étudiantes n’ont donc pas à se présenter aux cours.

Les cours en ligne de la formation continue sont maintenus. Les bureaux administratifs demeurent ouverts. Le personnel dont la fonction et les conditions le permettent doivent favoriser le télétravail, après entente avec le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate.

Cours en ligne à l'École Jésus-Marie de Beauceville

Malgré que l'établissement soit fermé, la direction exige que les élèves suivent leurs cours à distance toute la journée. 

