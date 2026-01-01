Accident de VTT à Saint-Sylvestre: le coroner publie son rapport

Me Monique Tremblay, coroner, a rendu public son rapport concernant le décès d’Alexandre Létourneau, 34 ans, survenu le 3 août 2025 à Saint-Sylvestre.

Ce soir-là, vers 19 h 49, c’est sur le chemin Handkerchief qu’un promeneur a découvert un accident de véhicule tout terrain (VTT) où deux personnes avaient été blessées. Il y avait alors une femme âgée dans la quarantaine, ainsi que monsieur Létourneau. Selon le rapport d’enquête de la Sûreté du Québec, il semblerait qu’il était le conducteur du véhicule. Tous deux ont été éjectés du VTT après sa sortie de route.

Le VTT était renversé sur le côté et Alexandre Létourneau était près de la route, appuyé à un arbre. Il était très agité et se plaignait de douleur généralisée. À l’arrivée des secours, il a été pris en charge avec de nombreuses blessures. Lors de son transport à l’hôpital, son état s’est gravement dégradé et son décès a finalement été constaté au Centre hospitalier de l’Université Laval après que des manœuvres de réanimation aient été tentées.

Notons que des prélèvements ont démontré la présence de 77mg/100mL d’alcool dans le sang, soit moins que la limite permise par le code de la sécurité routière.

Concernant les circonstances de l’accident, le rapport fait état d’une « courbe descendante assez prononcée vers la droite, et ce, avec un dévers inversé » ainsi que d’une « chaussée en gravier avec de larges galets, ce qui peut provoquer des dérapages. » D’ailleurs, une trace de dérapage a été constatée sur place par les policiers. Les conditions de cet endroit nécessitent donc une vitesse adaptée et un transfert de poids dans le virage.

Ainsi, la vitesse et la configuration de la chaussée sont les causes probables ayant entraîné cet accident de VTT qui a causé la mort d’Alexandre Létourneau et de sa passagère. « Le conducteur du véhicule tout terrain n’a pas réussi à négocier la courbe et a percuté un arbre massif, tout juste à l’extérieur de la chaussée, sur le côté gauche. L’impact à haute vélocité et l’éjection des occupants à causé des blessures mortelles », a conclu Me Tremblay.