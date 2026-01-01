Saint-Ludger: un incendie détruit une cabane à sucre de l'Érablière Lapierre

Un incendie survenu cette nuit a complètement détruit le secteur Hamel de l’Érablière Lapierre à Saint-Ludger. Le feu a ravagé la cabane à sucre de cette installation, sans toutefois faire de blessés.

Dans un post Facebook, l'entreprise indique que l’incendie s’est déclaré vers 22 h 30. Carl Lapierre a alors communiqué avec le 911 après avoir été informé d’un possible problème sur le site. Au moment des événements, aucune personne ne se trouvait sur place.

« La cabane à sucre est une perte totale. Il s’agit d’un événement difficile pour notre équipe et pour tous ceux qui sont attachés à l’érablière », peut-on lire sur la page d'Equipements Lapierre.

Les pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie et l’entreprise a tenu à souligner leur rapidité et leur professionnalisme, ainsi que le soutien reçu de partenaires et de membres de la communauté.

Malgré cet incident, les opérations de l’entreprise se poursuivent. Des mesures ont été mises en place dès ce mardi matin afin d’assurer la continuité des activités pendant la saison des sucres.