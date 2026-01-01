Une ancienne étable entièrement détruite par les flammes

Voir la galerie de photos

Le service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Éphrem est intervenu cette nuit pour une ancienne étable en feu au 875 sur la route 108.

À l'arrivée des pompiers, l'embrasement était généralisé. Ces derniers se sont donc concentrés à protéger la maison qui a été complètement épargnée. Deux vaches se trouvaient à l'intérieur, mais les pompiers ne les ont pas vues, selon Philippe Bolduc, directeur du SSI de Saint-Éphrem.

Les pompiers ont reçu l'appel vers 00 h 30 et ont quitté les lieux seulement aux alentours de 6 h du matin. Les SSI de la Haute-Beauce et de Saint-Victor étaient également sur place.