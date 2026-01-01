Nous joindre
Accident à Notre-Dame-des-Pins: un blessé mineur

durée 14h23
30 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Un accident de la route est survenu aux alentours de 14 h ce vendredi, devant le commerce Auto du Boulevard KIA situé sur la Route-du-Président-Kennedy à Notre-Dame-des-Pins.

Deux véhicules sont impliqués dans la collision, dont un pick-up. L'un des deux véhicules auraient coupé la route du second en tournant, selon la Sûreté du Québec.

Les pompiers de la ville de Saint-Georges se sont rendus sur place pour prêter mains fortes aux ambulanciers. Une personne a été transportée à l'hôpital pour des blessures mineures.

La Sûreté du Québec était également présente pour assurer la circulation.

L'opération s'est terminée à 15h.

