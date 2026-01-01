Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Services de police du Québec

Près de 4 000 véhicules vérifiés lors de l'ONC ciblant les motoneiges

durée 12h00
2 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), ont tenu plusieurs opérations partout en province, les 24 et 25 janvier derniers, dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

Plus de 3 825 motoneiges, véhicules et remorques ont fait l’objet de vérifications et plus de 260 constats d’infraction et avertissements ont été émis lors de cette ONC. Les interventions ciblaient entre autres :
- le non-port du casque;
- le non-respect des arrêts obligatoires et de la signalisation;
- la vitesse excessive;
- la circulation sur les chemins publics et aux endroits non-autorisés;
- la non-détention d’un permis de conduire, d’une immatriculation, d’une assurance responsabilité civile et d’un droit d’accès aux sentiers valide.

De plus, 15 motoneigistes ont été arrêtés pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Tout au long de la saison, les intervenants poursuivront leur travail afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers du réseau récréotouristique.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Accident à Notre-Dame-des-Pins: un blessé mineur

Publié le 30 janvier 2026

Accident à Notre-Dame-des-Pins: un blessé mineur

Un accident de la route est survenu aux alentours de 14 h ce vendredi, devant le commerce Auto du Boulevard KIA situé sur la Route-du-Président-Kennedy à Notre-Dame-des-Pins. Deux véhicules sont impliqués dans la collision, dont un pick-up. L'un des deux véhicules auraient coupé la route du second en tournant, selon la Sûreté du Québec. Les ...

LIRE LA SUITE
Ivre, il tente d'échapper à la SQ, mais fait une sortie de route

Publié le 29 janvier 2026

Ivre, il tente d'échapper à la SQ, mais fait une sortie de route

Un conducteur ivre a tenté d'échapper à la police avant de faire une sortie de route et d'être arrêté à Frampton. C'est le 18 janvier, vers 11 h 30, que l'homme âgé de 40 ans et résident de Saint-Elzéar a été repéré par une policière de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Il circulait alors à 150 km/h dans une zone de 70 km/h sur la route 112, à ...

LIRE LA SUITE
Vers la fin du *4141 pour joindre la Sûreté du Québec

Publié le 27 janvier 2026

Vers la fin du *4141 pour joindre la Sûreté du Québec

Dans le cadre de la migration à venir des systèmes téléphoniques vers le réseau 9-1-1 de prochaine génération, la Sûreté du Québec (SQ) amorce le retrait progressif des lignes 310-4141 et *4141, actuellement utilisées pour joindre la Sûreté du Québec (SQ). Grâce à la couverture élargie du réseau 9-1-1 et aux avancées technologiques, ces lignes ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge