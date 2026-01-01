Près de 4 000 véhicules vérifiés lors de l'ONC ciblant les motoneiges

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), ont tenu plusieurs opérations partout en province, les 24 et 25 janvier derniers, dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

Plus de 3 825 motoneiges, véhicules et remorques ont fait l’objet de vérifications et plus de 260 constats d’infraction et avertissements ont été émis lors de cette ONC. Les interventions ciblaient entre autres :

- le non-port du casque;

- le non-respect des arrêts obligatoires et de la signalisation;

- la vitesse excessive;

- la circulation sur les chemins publics et aux endroits non-autorisés;

- la non-détention d’un permis de conduire, d’une immatriculation, d’une assurance responsabilité civile et d’un droit d’accès aux sentiers valide.

De plus, 15 motoneigistes ont été arrêtés pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Tout au long de la saison, les intervenants poursuivront leur travail afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers du réseau récréotouristique.