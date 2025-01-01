Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Dans le rang Saint-Georges

Incendie mortel à Sainte-Marguerite

durée 09h00
29 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le corps d'une personne a été retrouvé dans les décombres d'une résidence, qui a été ravagée par les flammes hier, dans le rang Saint-Georges, à Sainte-Marguerite.

C'est ce qui a été confirmé par l'agente Audreyanne Bilodeau, du Service des communications de la Sûreté du Québec.

Selon toute vraisemblance, il s'agirait du résident de l'endroit, un homme qui vivait seul, dont l'identité n'a pas encore été rendu publique. Son corps sera examiné par le bureau du coroner.

Des techniciens en scène d’incendie, de même que l’équipe des crimes majeurs, de la SQ ont été dépêchés sur place afin d’analyser la scène et de déterminer les causes et circonstances entourant l’événement.

À ce stade-ci de l'enquête qui n'est pas encore complétée, il apparaît que l'incendie serait de cause accidentelle, possiblement par le système de chauffage.

Outre le Service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite, les pompiers de Sainte-Hénédine et de Sainte-Claire sont intervenus lors de l'événement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les faits divers majeurs de l'année — 1 de 3

Publié hier à 18h00

Les faits divers majeurs de l'année — 1 de 3

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre janvier et avril 2025. JANVIER Saint-Côme-Linière : un sexagénaire perd la vie sur un chantier Un homme de 63 ans, originaire de Saint-Benoit-Labre, a été retrouvé, ce lundi 6 janvier vers 19 h 15, décédé sous une ...

LIRE LA SUITE
Important incendie dans une porcherie à Sainte-Marie

Publié le 27 décembre 2025

Important incendie dans une porcherie à Sainte-Marie

Un important incendie s’est déclaré tard dans la soirée de ce vendredi 26 décembre sur un bâtiment de ferme situé sur le rang Saint-Gabriel Sud à Sainte-Marie. L’appel aux services d’urgence a été logé peu avant 23 h 20, alors que des flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Plusieurs services de sécurité incendie de la ...

LIRE LA SUITE
La semaine en bref sur la scène policière

Publié le 18 décembre 2025

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé des interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. — Le 5 décembre, vers 21 h, des policiers de la Nouvelle-Beauce ont été appelés à se rendre sur les lieux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge