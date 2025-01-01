Incendie mortel à Sainte-Marguerite

Le corps d'une personne a été retrouvé dans les décombres d'une résidence, qui a été ravagée par les flammes hier, dans le rang Saint-Georges, à Sainte-Marguerite.

C'est ce qui a été confirmé par l'agente Audreyanne Bilodeau, du Service des communications de la Sûreté du Québec.

Selon toute vraisemblance, il s'agirait du résident de l'endroit, un homme qui vivait seul, dont l'identité n'a pas encore été rendu publique. Son corps sera examiné par le bureau du coroner.

Des techniciens en scène d’incendie, de même que l’équipe des crimes majeurs, de la SQ ont été dépêchés sur place afin d’analyser la scène et de déterminer les causes et circonstances entourant l’événement.

À ce stade-ci de l'enquête qui n'est pas encore complétée, il apparaît que l'incendie serait de cause accidentelle, possiblement par le système de chauffage.

Outre le Service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite, les pompiers de Sainte-Hénédine et de Sainte-Claire sont intervenus lors de l'événement.