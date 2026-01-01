ONC Alcool-Drogues: 702 arrestations pour la capacité de conduire affaiblie

Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) viennent de rendre public le bilan de l’opération nationale concertée Alcool-Drogues, qui s'est tenue du 4 décembre au 4 janvier.

Durant cette période, plus de 2300 contrôles routiers ont été réalisés à travers la province dont plusieurs conjointement. La mise en place de ces contrôles routiers ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue a permis aux policiers d’intervenir autant de manière coercitive qu’en matière de sensibilisation auprès de nombreux conducteurs.

Ainsi, 702 arrestations pour la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux ont été réalisées.

Pendant la période de l’opération, la SAAQ a diffusé une campagne de sensibilisation sur la conduite avec les capacités affaiblies incluant des messages sur l’alcool et sur la drogue au volant.

Des opérations et interceptions à l’année

Bien que la période des Fêtes soit terminée, les opérations policières visant la prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l’année.

Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection de la conduite avec les capacités affaiblies et mettre en état d’arrestation les conducteurs fautifs. Ces derniers utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire en vigueur permet aux policiers d’exiger qu’un conducteur fournisse un échantillon d’haleine au bord de la route, et ce, sans soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne.

Peu importe le moment de l’année, la règle continue de s’appliquer: quand on consomme, alcool ou drogue, on ne conduit pas. Prévoyez donc une solution de rechange, elles sont nombreuses et accessibles.

La semaine policière en bref

— Le 4 janvier, un patrouilleur de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauce-Sartigan a capté au cinémomètre et intercepté sur la route 271, à Saint-Benoît-Labre, un conducteur âgé de 44 ans pour vitesse excessive. Il circulait à bord d’un véhicule utilitaire à une vitesse de 100 km/h dans une zone de 50 km/h. Il a reçu une amende de 873 $ et 10 points d’inaptitude.

— Le 10 janvier, en fin de soirée, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont reçu un appel pour un véhicule automobile qui venait de faire une sortie de route au carrefour giratoire à Saint-Georges. À l’arrivée des policiers, le conducteur de 58 ans, de Saint-Georges, était agressif et a résisté à son arrestation. Il a refusé de subir le test d’alcoolémie. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours, son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours et il sera accusé de refus de subir le test d’alcoolémie et de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Une plainte d’entrave sera aussi portée contre le conducteur.

— Ce même 10 janvier, vers 2 h 45, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 30 ans, de Lac-Etchemin, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la Route 277 à Lac-Etchemin. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé.

— Toujours le 10 janvier, vers 20 h 40, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 60 ans, de Sainte-Aurélie, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur le rang Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Aurélie. Le suspect a refusé de se soumettre au test d’éthylomètre. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.