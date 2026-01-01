Un nouveau stratagème de fraude téléphonique sévit en Beauce

Un nouveau stratagème de fraude téléphonique circule depuis quelques jours dans la grande région de la Beauce, vient d'aviser la Sûreté du Québec (SQ).

Le suspect ou la suspecte contacte les victimes en se faisant passer pour un employé du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), affirmant superviser la sécurité téléphonique (information facilement trouvable sur Google). Ils mentionnent à l’interlocuteur qu’il dispose de deux heures pour rappeler, faute de quoi sa ligne téléphonique sera interrompue. Ils prétendent avoir reçu un signalement indiquant que le détenteur de la ligne aurait fait des appels harcelants et racistes.

Lorsque les victimes rappellent, le suspect indique qu’un dossier aurait été ouvert auprès d’un corps policier (Service de police de Montréal ou de Québec) et qu’elles doivent se présenter pour rencontrer un enquêteur. Ils fournissent même de faux noms et matricules.

Les numéros utilisés ne sont pas des numéros de la police; ils sont liés au CRTC et trouvables sur Internet. Jusqu’à présent, les personnes visées semblent être principalement des aînés. «Nous ne savons pas encore si les fraudeurs tentent ensuite de soutirer des renseignements personnels (permis, NAS, carte de crédit), puisque les victimes raccrochent avant que l’échange n’aille plus loin, puis contactent la police», signale la SQ

Par la même occasion, voici un rappel de plusieurs conseils de prévention concernant divers stratagèmes de fraude, qu’il s’agisse de fraudes téléphoniques ou en personne (ex : qqn qui se présente à votre domicile pour offrir des services).

• Tout acte frauduleux doit être signalé au service de police local. La fraude est un acte criminel, qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501.

• La vigilance des citoyens et des entreprises demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Se prémunir contre la fraude débute avec des conseils de base comme l’utilisation d’un mot code ou l’activation de la double authentification.

• Il est essentiel de connaître les éléments sur lesquels misent les fraudeurs pour arriver à leurs fins (urgence, absence de choix, vulnérabilité, autorité, rapidité, isolement, gain rapide, etc.).

• Chaque signalement d’une fraude ou d’une tentative de fraude est important, car il permet aux policiers et aux autres organismes concernés d’agir de différentes manières :

- mieux comprendre les stratagèmes et de les contrecarrer;

- faire avancer des enquêtes et résoudre des crimes ici comme ailleurs;

- établir des liens ou des schémas;

- mettre en place des mesures susceptibles de décourager les fraudeurs

- développer ou bonifier des stratégies préventives et ainsi mieux sensibiliser la population.

• La répression de la fraude est une lutte prioritaire pour la Sûreté du Québec. Lorsqu’un signalement est fait auprès des agents policiers locaux et qu’il est possible d’enquêter, le traitement est effectué avec diligence. Les policiers pourront vous aiguiller vers d’autres ressources, si nécessaire.

• La Sûreté est sensible au fait que cette situation peut générer du stress pour vous et vos proches. Si vous en ressentez le besoin ou que cette situation affecte votre santé (perte de sommeil, anxiété, etc.), communiquez avec les ressources psychosociales disponibles, notamment le service Info-Social 811 (option 2).

• Malheureusement, il arrive parfois que les victimes ressentent de la honte après s’être fait frauder. Dans ces circonstances, il est important de se rappeler que vous n’êtes pas responsable de la commission du délit.

• Les fraudeurs procèdent de différentes manières pour arriver à leurs fins. Ils ont toutefois souvent recours à des techniques engendrant, auprès de la personne victime, un sentiment d’urgence ou d’absence de choix. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou encore la rapidité pour arriver à leurs fins.

• Chacun de nous doit maintenir une grande vigilance quant à ses transactions financières et appliquer les mesures de sécurité élémentaires. Les citoyens et les entreprises sont invités à prendre action dès qu’une transaction ou une sollicitation irrégulière est portée à leur attention.

• Vérifiez l’identité de votre interlocuteur dans toutes communications non sollicitées, peu importe le moyen (par courriel, en personne, par texto ou par téléphone). Vous avez un doute à la réception d’un message ou d’un appel? Quelque chose vous chicote ou vous semble inhabituel? Suivez votre instinct et raccrochez ou cessez la communication électronique

• Lors de communications non sollicitées, faites preuve de vigilance et de prudence, ne divulguez aucune information personnelle ou bancaire et n’envoyez pas d’argent dans l’immédiat. De plus, sachez qu’il n’est pas dans les pratiques des services de police ou des organismes gouvernementaux de communiquer avec vous par courriel ou par message texte pour demander des renseignements personnels ou bancaires.

• Méfiez-vous – même si ce sont des numéros d’organisations réelles et crédibles qui apparaissent sur l’afficheur de votre téléphone – car les fraudeurs peuvent les usurper. Si vous souhaitez vérifier qu’une sollicitation est légitime, appelez plutôt le numéro de confiance qui se trouve dans les documents officiels de la banque, du fournisseur ou de l’organisme en question.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Prévention de son site Web (www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site web du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca. De plus, toute information peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.