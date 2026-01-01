Tragédie routière à Saint-Luc-de-Bellechasse: le conducteur dépassait le double de la limite permise d'alcool

Le conducteur, qui a entraîné dans la mort trois enfants, lors d'un accident de la route survenu le 2 août dernier à Saint-Luc-de-Bellechasse, présentait une alcoolémie de plus du double de la limite permise.

Dans ses rapports rendus publics aujourd'hui, le coroner, Me Donald Nicole, écrit que les analyses toxicologiques de la dépouille du chauffeur, Guillaume Maheux-Morin, ont démontré une alcoolémie de 190 mg/100 ml de sang, soit presque deux fois et demie la limite maximale permise pour conduire un véhicule.

À bord de la voiture, que le résident de Saint-Odilon-de-Cranbourne conduisait à une «vitesse excessive» — 134 km/h dans une zone de 70 km/h — se trouvait ses deux enfants, Myla-Rose Gilbert-Morin, 7 ans, et Jack-Ély Gilbert-Morin, 8 ans, de même que son beau-fils, Gabriel Bolduc, 9 ans. Ils ont tous péri sur le coup, lorsque la voiture a percuté un arbre dans le rang Sainte-Sabine.

Le coroner indique que l'enquête policière a aussi mis en évidence que le 2 août 2025, vers 16 h 55, l'homme de 29 ans avait quitté son domicile avec les trois enfants et que vers 17 h 07, il s’était arrêté dans un commerce pour acheter de l’alcool. «Ce dernier vivait aussi des problèmes familiaux, avait un trouble de consommation d’alcool et avait déjà eu des propos inquiétants dans le passé», écrit Me Nicole.

D'ailleurs, depuis août 2024, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) était au dossier et avait mis en place un plan d’intervention visant à protéger les enfants décédés dans l’accident. En juillet 2025, à la suite de nouvelles informations, le plan d’intervention avait été révisé et prolongé de six mois. Le jour de l’accident, la DPJ avait effectué une visite surprise au domicile des enfants et avait constaté que les ententes, en lien avec le plan d’intervention et les ordonnances judiciaires, étaient respectées. «Toutefois, lors de l’accident, M. Maheux-Morin était sous l’effet de l’alcool et était seul avec les enfants, ce qui contrevenait à des ordonnances judiciaires», est-il inscrit au rapport.

Le coroner conclut que la violente collision avec un arbre est le résultat d’une perte de contrôle, causée par les effets combinés de l'état d’ébriété avancée de Guillaume Maheux-Morin, d’une vitesse excessive et d’une adhérence réduite par la chaussée en gravier et les pneus usés du véhicule.