Notre-Dame-des-Pins: collision entre une motoneige et un pick-up

Une collision entre une motoneige et un pick-up a eu lieu ce samedi 17 janvier, vers 14h à l'intersection de la route Caron et du sentier 75 à Notre-Dame-des-Pins.

Selon les communications de la Sûreté du Québec, deux passagers étaient présents sur la motoneige au moment de la collision.

À noter que les deux personnes ont été blessées légèrement et transportées à l'hôpital de Saint-Georges pour y traiter leurs blessures. Le remorquage a été demandé par la suite pour les deux véhicules impliqués.

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges et deux ambulances du groupe Cambi étaient également sur place pour apporter leur aide durant l'intervention.