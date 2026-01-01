Exercice militaire à Beauceville en fin de semaine

Le Régiment de la Chaudière sera de passage à la Cité sportive Rotary de Beauceville, les 24 et 25 janvier, pour un exercice d’entraînement en conditions hivernales.

«Vous pourriez remarquer la circulation de véhicules militaires dans le secteur. Soyez rassurés: aucune arme à feu ni munition ne seront utilisées, et l’activité se déroulera en toute sécurité», signalement les responsables de l'événement.

Les militaires camperont sur place dans des tentes, et certains entraînements de nuit pourraient occasionner un peu de bruit. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réduire les impacts sur les résidents et l’environnement.

Par ailleurs, les citoyens de Beauceville et des municipalités voisines sont invités à venir échanger avec les membres du Régiment, au kiosque près du stationnement, le samedi 24 janvier, entre 13 h et 16 h. Ce sera l’occasion de poser vos questions et d’en apprendre davantage sur leur travail.