Un chauffeur arrêté pour avoir camionné en zone interdite avec des matières dangereuses

Un camionneur a été arrêté la semaine dernière, à Vallée-Jonction, après avoir enfreint plusieurs règlements du Code de la sécurité routière.

C'est lors d’une opération visant les véhicules lourds, tenue le 24 février, que des policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté le camion semi-remorque d’environ 37 tonnes, qui circulait en direction ouest dans une zone interdite aux véhicules de plus de 15 tonnes, sur la route 112 près du rang Saint-Gabriel.

Le conducteur de 44 ans transportait des matières dangereuses et se trouvait au volant de son engin, alors qu’il faisait l’objet d’une sanction à son permis. Le véhicule lui-même était également en interdiction de circuler. Le poids lourd a été saisi sur place.

Pour sa part, le chauffeur a reçu trois constats d’infraction, soit 524 $ pour avoir conduit malgré une sanction, 313 $ pour ne pas s’être conformé à la signalisation visant les véhicules lourds et 524 $ pour avoir remis en circulation un véhicule en interdiction.

De plus, la compagnie propriétaire du véhicule ayant son siège social à Montréal, s’est vu remettre un constat de 1 218 $ pour avoir laissé conduire un véhicule lourd par une personne faisant l’objet d’une sanction. Finalement un avis de défectuosité majeure a également été émis par Contrôle routier Québec.

La semaine en bref

Voici un résumé des autres interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Les 19 et 20 février, une opération spéciale (OPS) matinale, de 4 h à 7 h, s’est tenue sur la l’autoroute 73 entre Saint-Isidore et Scott. Au cours de ces deux opérations, les policiers ont donné 15 constats d’infraction pour excès de vitesse, ainsi qu’un constat pour non-respect du corridor de sécurité. Le constat pour la vitesse la plus élevée a été de 140 km\h.

— Le 21 février, vers 4 h, un policier de la MRC de la Nouvelle-Beauce effectuait une opération de surveillance de vitesse sur l’Autoroute 73, à Saint-Isidore, lorsqu’il a intercepté une conductrice de 18 ans, de Sainte-Marie, circulant à 170 km/h. Elle a reçu un constat d’infraction de 1 468 $, assorti de 14 points d’inaptitude et son permis de conduire a été suspendu immédiatement pour une période de sept jours.

— Le 22 février, vers minuit, les policiers de la Nouvelle-Beauce ont reçu un appel signalant un véhicule à la conduite erratique circulant complètement sur l’accotement. Les agents ont localisé et intercepté le conducteur de 27 ans, habitant à Saint-Georges, sur l’autoroute 73 à la hauteur de Sainte-Marie. Après avoir échoué au test de l’appareil de détection approuvé, il a été arrêté et conduit au poste, afin de se soumettre à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient largement supérieurs à la limite permise. Son véhicule a été remisé, son permis de conduire suspendu pour 90 jours et il a été libéré avec promesse de comparaître.

— Le 25 février, vers 11 h 30, une femme de 33 ans, originaire de Notre-Dame-des-Pins, a été interceptée par des policiers de la Nouvelle-Beauce, alors qu’elle circulait à 134 km/h sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Joseph. Après vérification, les agents ont constaté que son permis de conduire faisait l’objet d’une sanction. Elle a reçu un constat d’infraction de 288 $, assorti de trois points d’inaptitude pour excès de vitesse, ainsi qu’une amende de 524 $ pour avoir conduit malgré la sanction. Son véhicule a également été saisi pour une période de 90 jours.