Un couple beauceron gagne 50 000 $ au Lotto 6/49

Sylvie Pépin et Jean-Marc Dubreuil, un couple résidant dans Chaudière-Appalaches, ont remporté l’un des 20 lots additionnels de 50 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 14 février.

C’est Sylvie Pépin qui a fait l’achat du billet à l’épicerie Super C de Saint-Georges, en guise de petite attention pour son conjoint, Jean-Marc Dubreuil, à l'occasion de la fête des amoureux.

Immédiatement après avoir aperçu la mention « lot spécial » sur l’écran du vérificateur de billets libre-service d’un commerce, Sylvie s’est rendue au comptoir pour faire valider le billet. Elle a alors vu apparaître un lot de 50 000 $ à l’écran du terminal!

Grâce à la somme décrochée, le couple profitera pleinement d’un voyage en Autriche, prévu au printemps prochain.