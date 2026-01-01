Beauceville: la pelle amphibie de retour sur la rivière Chaudière

La ville de Beauceville se prépare pour le printemps avec le retour de la pelle amphibie dès aujourd'hui sur la rivière Chaudière.

La pelle amphibie de l’entreprise ECO-Technologies débutera les travaux habituels du bris du couvert de glace à partir du secteur de la rivière Le Bras St-Victor en direction du centre-ville. Le contrat est de 60 heures et la distance des travaux dépendra des conditions du couvert de glace.

L’objectif étant de permettre aux glaces de quitter le territoire beaucevillois avant l’arrivée de celles provenant d’en amont (du sud) et ainsi de limiter la formation d’embâcle au nord du centre-ville (cause principale des inondations en présence de glaces).

En date du 4 mars, à 13 h 40, le niveau était de 146.36 m (seuil d’état normal) et la glace recouvre toute la section de la rivière qui traverse la ville. Notons qu'à Beauceville, normalement, le niveau doit atteindre 151,8 m avant tout impact.

Il est recommandé aux citoyens et aux entreprises situées dans les secteurs inondables de bien se préparer, comme chaque année, à faire face à un éventuel débordement de la rivière. Un aide-mémoire leur sera distribué dans les prochains jours et sera aussi disponible sur le site Internet de Beauceville. Environ 120 portes sont concernées. On recommande aussi aux propriétés situées dans les secteurs (en dehors du centre-ville) pouvant être enclavés advenant un débordement de la rivière, de se préparer en conséquence.

Pour être informé de toute urgence, abonnez-vous au Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) pour y trouver toutes les infos sur les variations de niveau tout le long de la rivière Chaudière.