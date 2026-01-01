Nous joindre
Trafic de stupéfiants: arrestations en cours dans la région

21 janvier 2026
21 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en  collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Québec, le Service  de police de la Ville de Lévis, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et le  Service de police de Mirabel, procède actuellement à des arrestations dans plusieurs régions  du Québec, dont Chaudière-Appalaches ppour des infractions relatives aux armes, au trafic de stupéfiants et au recel; 

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en 2024 mobilise une cinquantaine de  policiers principalement enquêteurs et patrouilleurs des corps policiers mentionnés ci-haut.  Ces arrestations sont liées à des perquisitions menées en février, en mai et décembre 2025.  

Les arrestations dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Bas Saint-Laurent, des Laurentides et de la Montérégie, visent principalement des membres de ce  réseau, qui opère sous l’égide des Hells Angels du Chapitre de Québec.  

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer  spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells  Angels. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de  police de la Ville de Québec, de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que du Service de  police de Lévis.  

Toute information en lien avec le trafic de stupéfiants ou le recel peut être communiquée,  confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800  659-4264.  

Un bilan suivra ultérieurement.  

 

