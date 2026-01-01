Trafic de stupéfiants: arrestations en cours dans la région

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Québec, le Service de police de la Ville de Lévis, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et le Service de police de Mirabel, procède actuellement à des arrestations dans plusieurs régions du Québec, dont Chaudière-Appalaches ppour des infractions relatives aux armes, au trafic de stupéfiants et au recel;

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en 2024 mobilise une cinquantaine de policiers principalement enquêteurs et patrouilleurs des corps policiers mentionnés ci-haut. Ces arrestations sont liées à des perquisitions menées en février, en mai et décembre 2025.

Les arrestations dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Bas Saint-Laurent, des Laurentides et de la Montérégie, visent principalement des membres de ce réseau, qui opère sous l’égide des Hells Angels du Chapitre de Québec.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec, de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que du Service de police de Lévis.

Toute information en lien avec le trafic de stupéfiants ou le recel peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.

Un bilan suivra ultérieurement.