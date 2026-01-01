Douze personnes arrêtées au Québec ce matin

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Sûreté du Québec et plusieurs services de police du Québec, a procédé ce matin à des arrestations dans plusieurs régions de la province pour des infractions relatives aux armes, au trafic de stupéfiants et au recel.

Ce sont 10 hommes et deux femmes âgés entre 22 et 68 ans qui ont été arrêtés par mandat d’arrestation, dont la tête dirigeante, pour des infractions commises entre 2020 et 2025.

Onze d’entre eux devront comparaître dans les prochaines heures pour des accusations telles que :

- trafic de substances et possession en vue de trafic de substances (cocaïne, méthamphétamines) et distribution de cannabis;

- possession non autorisée d’une arme à feu, possession non autorisée d’une arme prohibée, entreposage négligent d’une arme à feu;

- possession de biens criminellement obtenus, possession de bien criminellement obtenus dans le but d’en faire le trafic et recyclage des produits de la criminalité;

- contravention d’une ordonnance d’interdiction.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en 2024 a mobilisé une cinquantaine de policiers. Ces arrestations sont liées à des perquisitions menées en février, en mai et décembre 2025.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels.

L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec, de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que du Service de police de Lévis. Toute information en lien avec le trafic de stupéfiants ou le recel peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.