Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Opération nationale concertée

Motoneiges: surveillance accrue dans les sentiers cette fin de semaine

durée 09h00
23 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et le Service de police de la ville de Saguenay, intensifieront leurs interventions les 24 et 25 janvier prochains dans le cadre de l’opération nationale concertée ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

Les policiers et les agents de surveillance de sentiers de la FCMQ réaliseront diverses interventions, que ce soit dans les sentiers ou à leur croisement avec un chemin public et veilleront à la conformité de l’arrimage des équipements lors de leur transport sur les routes du Québec. Tous appliqueront, selon la situation, les différentes lois et règlements visant les motoneiges, que ce soit en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, du Code de la sécurité routière ou du Code criminel.

Une campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières afin de rappeler aux usagers de motoneiges l’importance de respecter les lois en vigueur et d’adopter des comportements prudents en tout temps. C’est sous le thème « Dans les sentiers, j’prends mes responsabilités » que se déploiera cette nouvelle campagne.

Conseils de sécurité

— Évitez de partir seul en randonnée et avertissez toujours un proche de l’itinéraire prévu.

— Avant de partir en randonnée, planifiez celle-ci et informez-vous de l’état du réseau (i Motoneige).

— Respectez la signalisation et ajustez votre vitesse en fonction des conditions des sentiers.

— Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède

— Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position rouge à l’arrière.

— Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l’autorise.

— Maintenez la droite en tout temps.

— Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de visière.

— Respectez les propriétés privées en vous assurant d’avoir l’autorisation du propriétaire pour y circuler ou demeurez dans les sentiers.

La capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles à motoneige.

Rappelons qu’aucun motoneigiste n’avait perdu la vie à l’occasion de l’édition 2025 de la présente opération nationale concertée.

Par ces opérations, l’ensemble des partenaires souhaite que les adeptes de motoneige puissent profiter de leurs activités récréotouristiques en toute sécurité, partout à travers le Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un homme arrêté pour avoir conduit son tracteur à neige en état d'ébriété

Publié hier à 9h00

Un homme arrêté pour avoir conduit son tracteur à neige en état d'ébriété

Un résident de Saint-Évariste a été arrêté pour avoir conduit son tracteur à neige avec les facultés affaiblies, rapporte la Sûreté du Québec. L'homme de 64 ans a été intercepté le 18 janvier par un patrouilleur de la MRC de Beauce-Sartigan, alors qu'il circulait dans le Rang du Lac, de la même localité. L'individu était déjà en interdiction ...

LIRE LA SUITE
Douze personnes arrêtées au Québec ce matin

Publié le 21 janvier 2026

Douze personnes arrêtées au Québec ce matin

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Sûreté du Québec et plusieurs services de police du Québec, a procédé ce matin à des arrestations dans plusieurs régions de la province pour des infractions relatives aux armes, au trafic de stupéfiants et au recel. Ce sont 10 hommes et deux femmes âgés entre 22 et 68 ...

LIRE LA SUITE
Trafic de stupéfiants: arrestations en cours dans la région

Publié le 21 janvier 2026

Trafic de stupéfiants: arrestations en cours dans la région

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en  collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Québec, le Service  de police de la Ville de Lévis, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et le  Service de police de Mirabel, procède actuellement à des arrestations dans plusieurs régions  du Québec, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge